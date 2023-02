En la conferencia de prensa en la que presentó el análisis del fracaso de la selección mexicana por la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, habló de la nueva estructura de las selecciones nacionales.

Yon de Luisa anunció la instauración de la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales con Rodrigo Ares de Parga como titular y la integración de un Comité de Selecciones Nacionales integrado por representantes de cinco clubes: Emilio Azcárraga (América), Amaury Vergara (Chivas de Guadalajara), Alejandro Irarragorri (Atlas y Santos), Ernesto Tinajero (Necaxa) y Jorge Alberto Hank (Tijuana).

Yon de Luisa detalló que Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, declinó a la invitación de la Federación Mexicana de Futbol para integrar el Comité de Selecciones Nacionales. De inmediato surgió la versión de que rechazó el llamado por su distanciamiento con Alejandro Irarragorri.

Armando Martínez, presidente del Pachuca, y hermano de Jesús Martínez expresó la postura del Grupo Pachuca ante los nuevos entes que la Federación Mexicana de Futbol creó para impulsar a la selección mexicana: "En la industria del futbol como en muchas industrias hay diferentes formas de pensar y nosotros acá tenemos un proyecto muy importante que nos demanda muchísimo tiempo, tenemos una filosofía y a veces podemos estar de acuerdo y a veces no y siempre lo vamos a expresar, por eso nosotros decidimos no estar en el proyecto".

Jesús Martínez no está en el Comité de Selecciones Nacionales

En entrevista para Récord, Armando Martínez detalló por qué su hermano no accedió a integrar el Comité de Selecciones Nacionales: "También por el tiempo porque mi hermano (Jesús Martínez) trae muchos proyectos con el Oviedo (España), con León y la remodelación de su estadio, con los Tuzos, Everton (Chile) y no tenía el tiempo, pero el pensar diferente no quiere decir que no apoyemos. Grupo Pachuca seguirá apoyando a la Liga, Federación y Selección desde nuestra trinchera para que mejore el futbol en México y sea más competitivo".