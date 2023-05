Luego de la salida de Gerardo Martino de la Selección Nacional, muchos nombres sonaron por los pasillos de la Federación Mexicana de Fútbol para que finalmente Diego Martín Cocca sea anunciado como el nuevo entrenador. La historia, sin embargo, pudo ser bastante diferente, ya que un DT de talla mundial estuvo cerca de hacerse con el cargo.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y una de las personas que estuvo a cargo de la elección del flamante estratega del Tri, reveló en una plática con ESPN que el ex-Atlas no encajaba en el "perfil" que se había creado. No sólo eso: también aseguró que alguien que brilló en Europa y se ganó, por ejemplo, el reconocimiento de Pep Guardiola quería tomar las riendas del equipo.

Se trata de Marcelo Bielsa, como ya te hemos contado en su momento en Bolavip. Se supo que estaba en una lista de candidatos, pero Martínez reveló que estaba muy interesado en tomar esta oportunidad. "Quería ser entrenador, no sabes el proyecto que traíamos, impresionante, hablamos no menos de seis horas. Estaba emocionado con lo que teníamos", admitió.

La Selección Mexicana dejó pasar la oportunidad de contratar a un hombre con muchísima experiencia para manejar este tipo de planteles y alguien que podía dejar huella en los más jóvenes. Finalmente se decantaron por Cocca, que para Jesús "no entraba el perfil. No es la visión que hablamos, porque creamos los perfiles no nada más para el técnico de la Selección Mexicana, sino para la Sub-23, para la directiva, para todos los puestos".

"Se había creado una comisión, he estado platicando con muchos dueños de equipos, entre ellos Emilio Azcárraga, es un buen muchacho, es empático. No soy rencoroso. Me reuní con Emilio y Bernardo Gómez, hicimos un comité y creamos los perfiles de puestos que debían de tener las personas que podrían estar al frente de la Selección", sentenció el presidente de Grupo Pachuca, quien se quedó con ganas de ver a Bielsa en el Tri.