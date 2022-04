El entrenador del Tri no tendrá miramientos para derrotar al equipo de su país natal, pues asegura que lo mejor es ser profesionales.

Después de que México conociera a sus próximos rivales en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el estratega del equipo mexicano, Gerardo “Tata” Martino, reveló su opinión acerca de sus contrincantes y cómo buscará contrarrestarlos para que el Tri consiga su objetivo que es avanzar lo más posible en la justa mundialista. Ante esto también confesó que su nacionalidad está completamente descartada en esta circunstancia, por lo que buscará vencer a Argentina sí o sí.

"Argentina ha hecho una eliminatoria muy buena junto con Brasil, calificó con mucha autoridad, por eso está ahí como cabeza de serie. Por lo demásno pongo el futbol en la misma órbita de la nacionalidad, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con la pelota. Yo como argentino, junto con todo mi cuerpo técnico, es dejar bien parada a la Argentina haciendo un trabajo respetuoso, un comportamiento adecuado en el lugar que ocupo aquí en México, esa es la forma”, señaló para TUDN.

De acuerdo a Martino, la situación con la que se enfrentará ante la Albiceleste será meramente futbolística por lo que ya tiene un plan para que México se luzca ante la Argentina comandada por Messi: “Como entrenador de futbol lo que pretendo es armar una buena selección y que gane, eso está por fuera del nacionalismo" comentó el actual timonel de los mexicanos.

México se alista para ser parte del Grupo C, el cual está conformado por Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Dicha situación no se tornó extraña para el famoso entrenador sudamericano, quien asegura que sólo realizará algunas modificaciones enfocadas para enfrentar a Argentina, pues conoce al resto de los rivales que tiene en puerta, por lo que se enfocará a buscar un rival parecido al equipo argentino, ya que no se jugará el amistoso que se tenía presupuestado.

“Ahora lo que necesitamos es trabajar sobre cada uno de los rivales, analizarlos en lo individual y colectivo, tenemos 7 meses por delante, compromisos en abril, mayo y junio, de nuevo en agosto, septiembre, la previa de octubre, todo tiene una organización donde ahora que sabemos cuándo debutamos lo más probable es que no sea Argentina el rival de septiembre, a partir de eso tenemos un programa de trabajo de aquí a la finalización del Mundial".