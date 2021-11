"Si me llegan a llamar de la Selección Mayor...": el futbolista del Arsenal da pistas sobre lo que pueda elegir a nivel de selecciones absolutas.

Marcelo Flores ha causado sensación en los últimos tiempos con la Selección Mexicana juvenil, más en los últimos días durante la consagratoria Revelations Cup con el Sub-20. Pero la gran puja se establece entre el Tricolor, la Selección Canadá (donde también tiene ciudadanía) e Inglaterra, por quedarselo a nivel de mayores

A pesar de que en varias ocasiones ha dejado en claro que no quiere adelantar sus procesos y apurarse a elegir, el elemento del Arsenal inglés sorprendió con nuevas declaraciones al afirmar que está listo para el desafío en la Mayor en caso de que llegue una llamada de Gerardo Martino. El estratega lo tiene en su órbita para un futuro no muy lejano, pero aún no lo ha convocado.

El jugador de 18 años, que tiene a su padre con nacionalidad mexicana y a su madre nacida en Canadá, afirmó: “Yo estoy en el proceso de Sub-20, pero si me llegan a llamar (de la Selección Mayor) estoy listo para ese reto, pero por ahora estoy en este camino”.

Por su parte, Marcelo Flores aclaró que tanto él como sus hermanas Tatiana y Silvana, quienes también defienden la playera de los Gunners, están contentos de representar a México, el país de su papá Rubén. Sin embargo, deja en claro que no tienen presiones y cuentan con total libertad para elegir su futuro.

“Ayuda mucho, no hablaré por ellos pero creo que estamos muy felices con esta selección. Mi papá siempre está orgulloso, pero soy libre para jugar con el país que queramos, pero por ahora está muy contento de representar a su país”, declaró.