Hace ya un tiempo que en Bolavip te venimos contando que los máximos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol planean mudarse del Estadio Azteca para los partidos de la Selección Mexicana. A pesar de que es un lugar mítico y en algunas ocasiones impone miedo a los rivales, los reiterados actos discriminatorios que se desarrollaron en el mismo terminaron por cansar a los mandamases. Por eso habrá mudanza...

Hasta hace pocos días la opción más realista era que el Tri juegue en Guadalajara, más específicamente en el Akron. Sin embargo, como el grito homofóbico se hizo presente en los últimos 2 encuentros de Eliminatorias ante Honduras y Canadá, los dirigentes priorizarán un sitio en donde no se suela dar este clamor inaceptable. Es por eso que el equipo nacional podría mudarse a Monterrey o Estados Unidos.

De acuerdo a la información brindada por El Francotirador de Récord, la Selección Mexicana jugaría los próximos partidos en el Estadio Azteca a puertas cerradas, ya que debe cumplir con la sanción de la FIFA. En los siguientes, cuando el público pueda asistir a la cancha, entonces cambiarán de escenario. "Están analizando que para los juegos de enero y marzo ya sacar al Tri del Coloso de Santa Úrsula, pues la afición no ha ayudado a evitar estas costosos vetos", apuntó.

Más adelante detalló: "La gran pregunta es: ¿a dónde que no lancen el grito prohibido? Pues no hay mucho para dónde hacerse. Me dicen que la única ciudad con estadios grandes, que ha lucido un mejor comportamiento y ya casi no le grita al portero rival cuando despeja es Monterrey. Así que no sería raro moverse a la Sultana".

"Otra opción es ir a Estados Unidos, el problema es que también se ha escuchado el grito en las sedes donde se ha parado México recientemente, aunque en menor intensidad que en el Azteca", sentenció el columnista. Esta opción es quizás la menos fiable, ya que además de que el grito homofóbico se ha dado en el país mencionado, México perdería la localía y daría una ventaja en la etapa final del Octagonal.