Ignacio Ambriz, el actual entrenador de Santos Laguna y ex jugador del Tri, opinó sobre la actualidad de la Selección Mexicana.

Ignacio Ambriz es un entrenador con largo recorrido en el fútbol mexicano. El DT actualmente se encuentra en Santos Laguna y este sábado se enfrentará a Pachuca por la Liga MX.

Además, Nacho Ambriz es un ex jugador que vistió numerosas veces la playera de la Selección Mexicana, además de disputar un Mundial, dos Copa América y ganar una Copa Oro con el Tri. Por eso mismo, el ahora técnico es una voz autorizada para hablar sobre el seleccionado nacional.

El análisis de Nacho Ambriz sobre la Selección Mexicana

En una entrevista con TUDN, Nacho Ambriz habló acerca de Jaime Lozano y también analizó la actualidad de la Selección Mexicana, donde dejó algunas declaraciones que llamaron la atención.

“A través de los últimos dos procesos mundialistas, que son ocho años, lo digo sin pelos en la lengua. Esos años perdimos mucha identidad de lo que es el jugador mexicano”, expresó Nacho Ambriz.

“Perdimos una buena camada de jugadores que en su momento estaba fuerte, perdimos esa parte de seguir creciendo. A mí me tocó pelear que podías ganar y todo, pero que ese pequeño uno y dos pasos que teníamos de ventaja con Estados Unidos hoy ya no está, hoy se volteó y si no lo aceptamos estamos mal”, agregó el DT de Santos Laguna.

Además, Nacho Ambriz apoyó a Jaime Lozano: “Hay que calmarse. Hoy el entrenador es Jimmy y hay que dejarlo. Lo aprecio mucho y ojalá le vaya bien. Los jugadores también son un poco responsables y se les debe exigir un compromiso diferente”, con esta última frase, el entrenador de Santos Laguna recordó que fue dirigido por César Luis Menotti y Miguel Mejía Barón en la Selección Mexicana.

“Menotti decía que cuando vestías la playera del país, salías y ‘te pateas el culo en la cancha’, la gente te irá a aplaudir. Miguel Mejía Barón nos enseñó que éramos afortunados… no es que hoy el jugador no lo haga, pero parecería que las cosas cuando están mal, cuando el perro está muerto todos lo patean, para mí abiertamente son 8 años perdidos”, concluyó Nacho Ambriz.