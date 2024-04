Jonathan Dos Santos se encuentra en un gran momento con América. El centrocampista es uno de los referentes de Las Águilas y quiere seguir conquistando títulos con los azulcremas.

Por su actualidad, muchos creen que Jonathan Dos Santos todavía podría ser útil en la Selección Mexicana. Sin embargo, el jugador de América decidió retirarse del Tri y explicó los motivos.

Jonathan Dos Santos reveló el motivo por el cual se retiró de la Selección Mexicana

América se enfrenta este sábado a Pumas en lo que será un clásico clave por la jornada 16 de la Liga MX. Antes del duelo, Jonathan Dos Santos habló con los medios de comunicación y allí es cuando dio sus razones de su retiro de la Selección Mexicana.

“Mi prioridad es el América de aquí hasta que me retire. Es cierto que la selección me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera en el que ya tengo 34 años y ya no soy un joven siento que le tengo que dar todo al América, tanto el presidente y directiva me han demostrado apoyo y confiaron en mí”, confesó el centrocampista.

Por otro lado, Jonathan Dos Santos reveló que tuvo una charla con Jaime Lozano: “Estoy agradecido y por eso decidí no ir a selección, es cierto que tuve contacto con Jimmy y le comenté mi sentir de que no era el momento. Aparte hay una gran selección y grandes jugadores. Siento que yo no tengo nada que hacer ahí y están en un gran proceso”.

El último partido de Jonathan Dos Santos en la Selección Mexicana

La última vez que Jonathan Dos Santos vistió la playera de la Selección Mexicana fue el 8 de septiembre de 2021, cuando el Tri empató 1-1 con Panamá en la Clasificación al Mundial 2022.