Álex Padilla es una de las caras de la renovación que planea comenzar Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Por ello, el experimentado entrenador convocó al portero de 21 años que milita en el Athletic Bilbao de cara a la doble fecha de amistosos de septiembre.

De esta forma, el guardameta tendrá su primera oportunidad en la nómina mayor del Tri, puesto que anteriormente formó parte del equipo Sub-23 en amistosos y en el torneo Maurice Revello, certamen disputado este año.

Álex Padilla no jugó en ningún club de futbol mexicano. (Imago)

Cabe destacar que Padilla, hijo de madre mexicana y padre español, nació en Guipúzcoa, País Vasco, y vivió en Chihuahua entre sus tres meses y los siete años de edad. Sin embargo, posteriormente volvió a España, por lo que nunca jugó en ninguna institución del país.

La inédita foto de Álex Padilla con la playera de Chivas

A pesar de haber transcurrido la mayor parte de su vida en Europa, el portero tendría su corazón pintado con los colores de Chivas. Al menos, así se puede deducir luego de que se diera a conocer una foto de su niñez, en la cual se lo ve vistiendo una playera alternativa del Rebaño junto a un grupo de niños.

La inédita foto de Álex Padilla con la playera de Chivas.

Su felicidad por la convocatoria

Por otro lado, Álex Padilla se refirió a su convocatoria y afirmó que aún no sale de su asombro por el hecho de haber sido citado para disputar la doble fecha de amistosos ante Nueva Zelanda (7/9 a las 10:00 horas) y Canadá (10/9 a las 18:30) en Pasadena y Arlington, respectivamente.

“Cuando me entero de que soy seleccionado con la mayor no me lo creía, pienso que no estoy viviendo una realidad. Es un sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años. Pero esta vez el futbol y la selección me dan esta oportunidad y hay que aprovecharla al máximo”, manifestó,