La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho el ciclo de Javier Aguirre. Resulta que este sábado, el Tri venció por 3 a 0 a Nueva Zelanda en el primer juego de la nueva era. Y una vez finalizado el juego en el Rose Bowl, el DT habló en rueda de prensa.

Tras mucha espera, Aguirre pudo finalmente volver a debutar al frente del seleccionado nacional. Para su alegría, y la de todo el pueblo mexicano, el juego amistoso ante Nueva Zelanda no solo finalizó con victoria, sino que, por otra parte, dejó buenas sensaciones de cara al futuro.

Javier Aguirre sobre la decisión de volver a la Selección Mexicana

Una de las consultas que recibió el DT estuvo vinculada a su regreso al Tri para una nueva etapa. Y a la misma, respondió: “Nunca le puedes decir que no a tu país, y no es la excepción. Yo soy un privilegiado, porque después de estar 15 años en Europa y un montón de años fuera, que me vuelvan a llamar me llena de orgullo. Claro que te emocionas”.

Javier Aguirre tuvo un buen debut en su nueva etapa en el Tri (Imago7)

“El día que yo pierda eso será el día final. De momento seguiré dando guerra”, añadió a continuación. Por el momento, Javier Aguirre está dejando grandes sensaciones en la Selección Mexicana, y se espera que, de aquí al Mundial de 2026, pueda elaborar un proyecto triunfador.

¿Indisciplina en la Selección Mexicana? Aguirre respondió

“Yo llegué el 1 de agosto, y hasta hoy es la primera vez que escucho lo de indisciplina. Me he sentado con la gente de la Selección y nadie me ha referido nada”, sentenció el DT. En los últimos días se rumoreó que, durante la Copa América 2024, un futbolista de México protagonizó un caso de indisciplina.

A continuación, el entrenador dejó las puertas abiertas para todos: “Nadie tiene cerradas las puertas. Conmigo ha habido cero indisciplinas, por lo tanto, de aquí para atrás no sé… Yo estaba en España acabando mi chamba. No sé de lo que me hablas. Todos parten de cero, yo no heredo nada, ni lo bueno ni lo malo. Todos empiezan de cero y hasta ahora nadie ha cometido ninguna indisciplina”.

La advertencia de Javier Aguirre a los jugadores de México

“El que no responda tendrá que irse, por muy bueno que sea. Yo necesito que la gente vea que es una gran oportunidad para un futbolista jugar una Copa del Mundo en tu casa. No hay mayor competencia que una Copa del Mundo, y qué mejor que en tu casa”, advirtió Javier Aguirre.

En consecuencia, el DT resaltó la necesidad de poder contar con futbolistas que estén fuertes mentalmente en este nuevo proceso. “Necesito gente que esté limpia de cabeza y de cuerpo. Estoy en ello”, añadió Aguirre.

