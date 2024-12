La Selección Mexicana cerró el año con un balance positivo. Si bien el ciclo de Javier Aguirre comenzó con algunas dudas, lo cierto es que el Tri logró terminar con un contundente triunfo por 4-0 sobre Honduras que lo clasificó al Final Four de la Concacaf Nations League, instancia en la que se verá las caras con Canadá. No obstante, esta armonía estuvo a punto de romperse en la Asamblea de la Liga MX.

Puntualmente, Juan Carlos Rodríguez presentó su renuncia como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol alegando “problemas personales” y esto cayó como una bomba que salpicó a distintos sectores, tanto así que -según TUDN- Javier Aguirre llegó a presentar su renuncia como entrenador del combinado nacional a modo de solidaridad con el dirigente que lo llevó nuevamente al banquillo de México.

Según apuntan los rumores, el verdadero motivo de la salida de la ‘Bomba’ tendría que ver con la negativa a la idea de contar con un fondo de inversión al futbol mexicano. Al margen de ello, se quiso evitar a toda costa una modificación en la dirección técnica del Tri y fue el propio Juan Carlos Rodríguez el que terminó convenciendo a Aguirre de seguir adelante junto a Rafa Márquez como ayudante técnico y Duilio Davino en la dirección general.

Javier Aguirre seguirá en la Selección Mexicana en 2025 (GETTY IMAGES)

Javier Aguirre aprendió a lidiar con las críticas

El nuevo proceso del Vasco comenzó con dudas y los aficionados de la Selección Mexicana no perdonaron. Sin embargo, en una reciente entrevista con Carlos Guerrero para TV Azteca, Javier Aguirre reveló cómo lidia con las críticas: “Antes me hacían daño. Hay un dicho en España que dice que ‘no ofende el que quiere, sino el que puede’. Se inventan noticias que son falsas. He sufrido en el pasado, me han hecho daño muchas críticas arteras, que luego logras distinguir la que es de verdad falsa o la que va a hacer daño con un interés por detrás”.

Próximos partidos de la Selección Mexicana

El Tri ya no se presentará este año y volverá al ruedo en 2025. A falta de confirmaciones oficiales, la idea de México es concretar amistosos con equipos de Sudamérica en enero y ya sonaron importantes equipos como River Plate. Más adelante, en marzo, se verá las caras con Canadá en el Final Four de la Concacaf Nations League.

Resultados de la Selección Mexicana desde la llegada de Javier Aguirre