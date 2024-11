La Selección Mexicana ha sufrido algunos fracasos en los últimos tiempos, como por ejemplo no haber superado la Fase de Grupos ni en el Mundial 2022 ni en la Copa América 2024, o la derrota ante Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League de este año.

Mucho se ha discutido sobre esta cuestión y si México ha hecho las cosas mal y empeoró con respecto a la última década, o si los rivales (especialmente Estados Unidos y Canadá) mejoraron y el Tri se quedó atrás en ese crecimiento. En este sentido, Víctor Guzmán habló acerca de la cuestión.

“Yo creo que no hemos empeorado, pero selecciones vecinas han tenido un aumento muy notorio. Siendo autocríticos, sinceros y exigentes, realmente creo que ya nos rebasaron”, exclamó el futbolista de Rayados en una entrevista que le concedió a RÉCORD+.

No obstante, el “Toro” Guzmán cree que hay lugar para esperanzarse con el futuro de la Selección Mexicana y volver a las buenas épocas: “Creo que podemos contra todo, no veo descabellado recomponernos y después volver a ser el más grande de la zona”.

Víctor Guzmán habló de la Selección Mexicana (IMAGO)

“Tenemos que ser autocríticos, ver en qué hemos fallado, no sé si las formas, los procesos… hay cositas por corregir… bastantes, pero creo que se va a llegar bien al Mundial”, agregó el defensa de Rayados, quien fue convocado por Javier Aguirre a último momento a la Fecha FIFA de noviembre en reemplazo de Johan Vásquez.

La expectativa de Víctor Guzmán de jugar el Mundial 2026

Por último, el “Toro” dijo que hará todo lo posible por estar en el Mundial 2026: “Yo voy a estar echando todas las buenas vibras desde donde me toque, porque al final somos mexicanos, queremos que al equipo le vaya bien… No quisiera nada más ir, quisiera jugarlo, pero uno no sabe lo que puede pasar. Espero en Dios que se me pueda dar”.