Ángel Sepúlveda regresó a la Selección Mexicana a fuerza de sus goles convertidos este semestre en Cruz Azul. Luego de siete años alejado del Tri, el delantero de La Máquina, quien finalizó como subcampeón de goleo del Apertura 2024 con 9 tantos, fue convocado por Javier Aguirre para afrontar la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Honduras.

Será un partido especial para el conjunto nacional, el cual seguramente vivirá un clima hostil en San Pedro Sula, donde se jugará la ida este viernes 15 de noviembre desde las 20:00 horas (CDMX). Al respecto, el atacante de 33 años se mostró consciente de lo que significará ese duelo para el equipo azteca, a tal punto que lo calificó como “una guerra”.

“Sabemos que va a ser duro. Tenemos la personalidad y por eso estamos acá. Sabemos que vamos a ir a jugar una guerra y que vamos a dejar todo para traernos un buen resultado de ahí”, manifestó Sepúlveda, quien disputó ocho encuentros y convirtió dos goles con la Selección Mexicana.

Por otro lado, dio a conocer cuáles serán las claves para que el Tri pueda conseguir un buen resultado. “Tenemos que estar concentrados, saber manejar el partido y no engancharnos de más. Somos once contra once dentro de la cancha, tenemos la experiencia y sabemos lo que son estos partidos. No va a ser nada sencillo pero lo tenemos que saber manejar”.

El polémico antecedente entre México y Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf 2023

Una de las razones que explica el clima caliente que se vivirá este viernes en el Estadio General Francisco Morazán tiene que ver con lo ocurrido en la pasada Liga de Naciones de la Concacaf.

En dicho certamen, México y Honduras también se vieron las caras en cuartos de final. Luego de un 2-0 a favor de los Catrachos en la ida, llegó el turno de la vuelta que se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Allí, el equipo nacional consiguió empatar la serie con goles de Luis Chávez y Edson Álvarez , quien anotó en el undécimo minuto del tiempo agregado del segundo tiempo, generando así el fastidio y la bronca de los centroamericanos.

De esa manera, el combinado que por entonces dirigía Jaime Lozano se impuso 4-2 en los penales para clasificarse a semifinales, instancia en la que eliminó a Panamá para luego quedar subcampeón de Estados Unidos.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre la Selección Mexicana y Honduras por la Liga de Naciones de la Concacaf 2024?

La serie entre México y Honduras se definirá el martes 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez desde las 20:30 horas. Cabe destacar que el ganador de la llave accederá al Final Four que se llevará a cabo en 2025.

