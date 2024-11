El club azulcrema no está conforme con el manejo de Javier Aguirre con sus futbolistas durante la Fecha FIFA.

La Selección Mexicana arribó a Toluca este sábado para empezar a preparar lo que será el partido del próximo martes, en el que el Tri deberá ir en busca de la remontada luego de perder por 2-0 ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

En el primer partido ante Honduras, Javier Aguirre decidió no darle minutos ni a Luis Malagón ni a Henry Martín. De hecho, el capitán de América ni siquiera fue a la banca y el delantero observó la ida de los cuartos de final desde la grada, mientras que el portero sí fue suplente y el Vasco eligió al Memo Ochoa como titular.

El malestar de América por Henry Martín y Luis Malagón

Según información del diario Récord, el manejo de Javier Aguirre con los dos futbolistas de América generó malestar en Las Águilas porque consideran que no deberían haber sido convocados si no se los utilizaría, considerando que el club azulcrema tiene que enfrentar a Xolos el próximo jueves por el Play-In.

O, en todo caso, creen que hubiese sido mejor que no viajaran directamente a Honduras si el Vasco no les daría minutos. Tanto Henry Martín como Luis Malagón aún pueden jugar contra la H en la vuelta, aunque desde América reconocen que lo ideal habría sido que estén en el campo en la ida y no el próximo martes si es que Javier Aguirre los alinea en algún momento.

Lo curioso, sobre todo con Luis Malagón, es que el portero de América había sido titular en los últimos dos juegos del Tri contra Canadá y Estados Unidos. No obstante, llegada la Fecha FIFA de noviembre, Javier Aguirre decidió colocar de inicio al Memo Ochoa (al menos para el juego de ida).

De todos modos, los partidos de la Selección Mexicana no dejan de estar involucrados en la Fecha FIFA y por lo tanto el América no podía negarse a liberar a sus futbolistas. Sumen o no minutos en Toluca ante Honduras, Las Águilas esperan por Henry Martín y Luis Malagón pensando en el Play-In del próximo jueves ante Xolos.