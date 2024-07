El fracaso de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 ha puesto en duda la continuidad de Jaime Lozano de cara al 2026. Es por eso que, pese a que no haya confirmación alguna acerca del futuro del entrenador, ya comenzaron los rumores acerca de posibles reemplazantes del DT.

Sin lugar a dudas, la presentación del Tri en la Copa América no fue tal lo esperado. Antes del certamen, era difícil pensar que México fuese a quedarse fuera en la fase de grupos. No obstante, el futbol es un deporte de sorpresas. Pero no lo que no fue sorpresivo fue el mal rendimiento del equipo del Jimmy.

Tal es así que la Selección Mexicana dejó una imagen muy mala en el certamen continental, y no solo a nivel de resultados. Es por eso que la continuidad de Jaime Lozano en el cargo comenzó a ser puesta en duda. Y en medio de todo ello, surgieron algunos nombres para sustituirlo.

Los entrenadores que pueden reemplazar a Jaime Lozano en México

De acuerdo a la información de León Lecanda, hay dos candidatos a reemplazar a Lozano: Guillermo Almada y Javier Aguirre. Por el momento, Lozano sigue en el cargo, y habrá una decisión final por parte de la FMF en las próximas semanas. Sin embargo, los directivos ya tienen sus candidatos.

La continuidad de Jaime Lozano en México está en duda (IMAGO)

Tal es así que el entrenador de Pachuca y el ex de Mallorca son los dos principales nombres que se barajan ante una posible destitución del Jimmy. Sin embargo, tal lo mencionado, por el momento queda esperar a que la FMF tome una decisión final acerca del ciclo actual.

¿Cuándo se decidirá el futuro de Lozano?

La Federación Mexicana de Futbol esperará algunas semanas, hasta que Jaime Lozano entregue su reporte. A partir de ese momento, los directivos tomarán una decisión final acerca del cargo del entrenador rumbo a la Copa del Mundo de 2026.