"Puedo aportar mucho": Guillermo Ochoa no pierde la ilusión de volver a la Selección Mexicana

Tras confirmarse su continuidad en Europa, Guillermo Ochoa habló con la prensa y tocar algunos sobre su presente y el de la Selección Mexicana. El Aves SAD realizó la presentación de sus tres refuerzos para la temporada 2024/25, donde el portero fue uno de los involucrados.

ver también ¿Un naturalizado como refuerzo? Javier Aguirre prepararía drástica decisión en la Selección Mexicana

Luego de pasar por la Salernitana de Italia, al quedar libre se especuló mucho sobre su próximo destino. Se habló desde el futbol árabe hasta un posible regreso a México, como también sumarse a la nueva franquicia de la MLS, San Diego, donde a partir del 2025 jugará allí Hirving Lozano.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el portero de 39 años decidió mantenerse en el Viejo Continente. “Este verano me quedé sin club y tuve opciones en otros países, pero algunas se complicaron o no me ofrecieron lo que buscaba“, inició. Y agregó: “Aquí encontré la motivación adecuada y siento que puedo seguir desarrollando mi carrera”.

También mencionó cómo fue su arribo a la entidad portuguesa: “La invitación para venir a Aves llegó a través de mis representantes. Hablé con el director deportivo, quien me presentó el proyecto y me di cuenta de que era algo nuevo”. “Un equipo con mucho potencial, que mezcla experiencia y juventud. Era la mejor opción del mercado”, añadió con entusiasmo.

ver también Santi Giménez no levanta cabeza: su racha negativa con el gol en la Selección Mexicana

¿Guillermo Ochoa sueña con volver a la Selección Mexicana?

El arquero no le escapó a la consulta de una posible vuelta al Tri: “Mi motivación es seguir explorando nuevos horizontes, con el objetivo de estar en el próximo Mundial“. Y aseveró: “Creo que, incluso a mi edad, todavía puedo aportar mucho al equipo, tanto física como mentalmente, así que también quiero ayudar a que Aves crezca”.

Publicidad