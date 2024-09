𝐂𝐡𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐫 𝐑𝐄𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇! Guillermo Ochoa é reforço do AFS 🤩 Figura incontornável do futebol mundial, o guarda-redes chega à maior vila do futebol português vindo da Séria A Italiana 🇮🇹

3.0K Reply Copy link