La Selección Mexicana está intentando recuperar el norte de la mano de Javier Aguirre. El combinado nacional viene arrastrando procesos decepcionantes con Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano; por lo que ahora hay esperanzar renovadas en un Vasquito que dejó buenas sensaciones en sus primeras presentaciones.

ver también Todo listo: la Selección Mexicana presentó su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre

Tras la goleada sobre Nueva Zelanda y el empate a cero con Canadá, México se enfrentará a Estados Unidos el 15 de octubre con algunas novedades en la convocatoria. No obstante, una ausencia de peso es la de Santiago Giménez.

El pasado 22 de septiembre, el Chaquito sufrió una lesión en el muslo en el encuentro por la Eredivisie ante NAC Breda. Por este motivo, Giménez quedó afuera de la lista de Aguirre y ahora su lugar en el once se lo disputarán Raúl Jiménez y Germán Berterame.

Publicidad

Publicidad

Santiago Giménez se lamenta con la camiseta de la Selección de México (IMAGO)

Ahora bien, al margen de su ausencia para la fecha FIFA, Santi dialogó con la prensa y analizó los últimos ciclos en la selección de México. Sin embargo, hizo hincapié en el breve paso de Diego Cocca y no dudó en criticar al entrenador argentino.

ver también Por qué la Selección Mexicana de Javier Aguirre podría no extrañar a Santiago Giménez

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre Diego Cocca?

“Estuvo dos partidos y lo corrieron. Siento que él se agarró un poco contra los jugadores, cuando no teníamos nada que ver. Vi un par de entrevistas que salió a hablar mal de nosotros, que nosotros nos quejábamos, y nada de eso era cierto. Siento que él agarró rencor por lo que le hicieron”, sentenció Giménez -sin pelos en la lengua- en Fox Sports.

Publicidad

Publicidad

Para poner en contexto, en el pasado Cocca había manifestado en diálogo con David Faitelson sobre su paso por la Selección de México: “Yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo”.