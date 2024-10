Rafael Nadal anunció a comienzos de octubre su decisión de terminar su carrera en el tenis. El español, quien es profesional desde 2001, tomó esta determinación porque a sus 38 años el físico ya no le responde como para mantenerse competitivo en la alta competencia.

Luego del anuncio, Rafael Nadal ha estado hablando de todo lo que vivió en su carrera y los 22 títulos de Grand Slam que obtuvo. En este sentido, el español ganó muchos títulos pero eligió un año y un torneo en particular como uno de los momentos más especiales de su vida: Roland Garros 2006.

En 2005, a Rafael Nadal le detectaron el síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo. Este trastorno es una displasia ósea por deformación del hueso escafoides del pie, que genera dolores en la zona afectada. En ese momento, el español no estaba seguro de que podría seguir jugando al tenis.

“Para mí ha habido momentos que han tenido un gran valor. Roland Garros 2006, por ejemplo. Porque fue el primer año después de la lesión en el pie. Realmente, y no es por hacer una historia épica, es real, no pensábamos que volvería a jugar al tenis a nivel competitivo“, expresó Rafael Nadal en una entrevista con el Diario AS.

Rafael Nadal derrotó a Roger Federer en la final de Roland Garros 2006 (IMAGO)

“Las lesiones más avanzadas en tu carrera, cuando ya has conseguido mucho, se toleran de una manera o se ven desde un prisma un poquito diferente. Pero cuando acabas de empezar y llevas toda la vida preparándote para ello y al primer año que realmente tienes bueno te dicen que no volverás a jugar, es duro“, agregó el español para elegir el título en Roland Garros 2006 como uno de sus más especiales.

Por otro lado, el campeón de 22 Grand Slams también eligió otros momentos en su carrera: “Y después son claves en mi carrera Wimbledon 2008, los Juegos Olímpicos de ese año, que fueron muy bonitos también; todo 2013, porque después del 2012 que estuve desde Wimbledon hasta Viña del Mar sin poder jugar y seguía teniendo mucho dolor de la rodilla, todo lo que pasó fue muy emotivo… Y Australia 2022 es de lo más emocionante que he vivido“.

¿Cuál es el último torneo que juega Rafael Nadal?

Rafael Nadal dirá presente en el Final 8 de la Copa Davis, el cual se disputará del 19 al 24 de noviembre en Málaga. España se cruzará con Países Bajos en los cuartos de final del torneo, aunque parece difícil que el manacorí juegue de manera individual y es posible que dispute un dobles con Marcel Granollers.