La Liga MX se ha acostumbrado en los últimos años a sumar jerarquía de Europa para ser más atractiva y elevar la calidad de los partidos y torneos. Gracias a su buena economía, los conjuntos nacionales se pueden dar el gusto de poder comprar futbolistas de las grandes ligas del Viejo Continente.

Un futbolista que arribó en las últimas semanas y que ya debutó, es Pau López, portero español de último paso por Marsella de Francia y actualmente en Toluca. En una conferencia de prensa, el guardameta reveló que un rival actual de México le recomendó llegar al país.

Así lo manifestó ante la consulta de los medios: “Sentía que en Europa había hecho todo lo que había soñado hacer. Parecía que me iba ir a Francia a jugar y la final se truncó. El destino estaba aquí”. Y agregó: “Después hablé con compañeros que jugaban en México, como Sergio Canales y me habló maravillas del país“.

“Entonces me animé, me animé por qué me apeteció, no me quedan muchos años a mi carrera“, agregó. ” Hablé con mi mujer, con mis hijos, les expliqué lo que yo sentía. Y acá estamos todos, en una nueva aventura y la verdad que muy felices”.

Además, mencionó el rol clave del jugador de Rayados para los futbolistas de España: “Bueno, creo que es importante. Creo que al final Sergio abrió un poco el camino de los españoles en México. Creo que no tenemos la información justa de como es la liga, como es la vida en México”.

¿Cuándo juegan Pau López y Toluca por el Clausura 2025?

El conjunto al mando de Antonio Mohamed tendrá la chance de seguir escalando en la tabla cuando el próximo sábado 22 de febrero visite Juárez desde las 17:00 horas (Ciudad de México) por la Jornada 8 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

