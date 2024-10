Uriel Antuna está a horas de disputar su primer Clásico Regio con Tigres UANL. Luego de ausentarse en la derrota ante Rayados por el amistoso disputado en San Antonio, Texas, debido a una sobrecarga muscular, el ex Cruz Azul no ocultó su entusiasmo por disputar este “especial” partido.

En diálogo con TUDN, el delantero de 27 años explicó lo que significará jugar el clásico y la forma en la que su equipo deberá disputarlo. “Los clásicos son para ganarse y hay que afrontarlos como tal. En un clásico no hay amistoso y no hay oficial, cualquiera de los dos se tiene que jugar sudando sangre”.

Uriel Antuna aseguró que el Clásico Regio tiene un gusto “especial”. (Imago)

Si bien Antuna supo disputar otros derbis, entre ellos nada menos que el Clásico Nacional con la playera de Chivas ante América y el Clásico Joven con Cruz Azul frente a las Águilas, explicó que el Rayados-Tigres posee un gusto distinto.

“Entusiasmo, más que nada, por ya vivir este tipo de partidos. No me ha tocado tal cual en un Clásico Regio, he vivido otro tipo de clásicos y creo que tiene un sabor más especial (…) se habla que no se puede perder contra este rival”, manifestó.

¿Cuántos goles le ha anotado Uriel Antuna a Rayados?

Si bien este será su primer Clásico Regio, Uriel Antuna no solo sabe lo que es jugar ante Rayados, sino que también conoce lo que es marcarle. Sin ir más lejos, ha anotado cinco goles frente a los Albiazules, todos ellos con la playera de La Máquina Cementera.

¿Cuándo se juega el Clásico Regio?

El encuentro entre Rayados y Tigres se llevará a cabo en el marco de la duodécima jornada del Apertura 2024 de la Liga MX este sábado 19 de octubre a las 21:05 horas en el Estadio BBVA.