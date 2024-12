Antonio Mohamed reveló qué debe pasar para que Toluca esté cerca de ser campeón de la Liga MX

Antonio Mohamed llegó a Toluca con el objetivo de sacar campeón al club. El técnico argentino ya conoce el sabor de festejar títulos en la Liga MX de la mano de Rayados, América y Xolos, y desde los Diablos Rojos creyeron que el entrenador puede ser el indicado para cortar la sequía de coronaciones.

Toluca comenzó este lunes 16 de diciembre la pretemporada de cara a 2025 ya con el Turco Mohamed y sin Renato Paiva. El entrenador argentino manifestó estar conforme con el plantel que tiene a disposición, pero comentó que le faltan algunos retoques en la nómina.

ver también No les gustó: la reacción de la afición de Toluca al fichaje del Pollo Briseño desde Chivas

Por otro lado, el Turco Mohamed charló este jueves con David Faitelson en su Programa ‘Faitelson Sin Censura’ y allí, entre otras cosas, elogió a Alexis Vega y reveló que Toluca puede estar muy cerca de ser campeón si logra sacar la mejor versión del mexicano.

Publicidad

Publicidad

El Turco Mohamed elogió a Alexis Vega

“Esperemos poder sacar la mejor versión de Vega, porque si encontramos la mejor versión de él, el equipo está mucho más cerca de ser campeón“, comentó el técnico de los Diablos Rojos. “Es un jugador totalmente desequilibrante, tiene unas cualidades técnicas impresionantes y necesitaba volver a su lugar para aterrizar, muchas veces el mexicano se eleva demasiado en su ego. Después del Mundial el volver a Toluca le hizo bien”, agregó el Turco Mohamed.

La crítica a la Regla de Menores de la Liga MX

Por otra parte, el técnico de Toluca fue crítico con la Regla de Menores de la Liga MX: “No la comparto porque todo lo que es por obligación se termina decantando, es algo que te obligan, y a mí me gusta que los jóvenes aparezcan directamente por calidad individual“.

Publicidad

Publicidad

“Está la regla y hay que hacerlo, pero ojalá que aparezcan mucho como pregona esta regla, pero yo no veo que haya aparecido un jugador con esta regla joven convocado a la selección mayor, ojalá que en dos años aparezca uno, no la comparto, hay que aceptarla pero no la comparto”, concluyó el Turco Mohamed en relación a esta regla.

Por último, Toluca ya presentó a Antonio Briseño como su primer fichaje para 2025 procedente de Chivas y se espera que todavía lleguen algunos futbolistas más. Un nombre que estaría cerca de los Diablos Rojos sería Diego Barbosa, lateral de Xolos.