Famosos y personalidades del deporte que le van a América y no sabías

América no solo es el equipo más ganador de México y el que presume su grandeza cada vez que tiene oportunidad, pues también es el equipo que suele acaparar el amor de las más importantes celebridades del país e incluso hasta de otras naciones.Figuras del deporte, políticos, actrices, actores, cantantes y más… las Águilas pueden presumir tener el corazón de varios famosos, desde los más conocidos hasta aquellos que lo mantienen con mayor discreción.

Como si esto fuera poco, el América es el gran favorito entre las mayores personalidades de la lucha libre mexicana, pues más de un gladiador ha mostrado su afición por el cuadro de Coapa. Debido a todo esto, preparamos una larga lista de famosos que incluye a quienes lo han gritado a los cuatro vientos y aquellos más discretos, pero todos se han encargado de demostrar su amor por el conjunto azulcrema.

Suzy Cortez

La modelo brasileña es toda una fanática de las Águilas (Instagram)

La modelo brasileña es conocida por su afición al fútbol y sigue a varios equipos, pero en México ha mostrado su apoyo incondicional al Club América desde 2016. Llamó la atención de los medios cuando lanzó un reto al equipo: prometió hacer una sesión de fotos desnuda en el Estadio Azteca si lograban ganar el título del Clausura 2022.

La modelo que ganó el certamen Miss Bum Bum en su Brasil natal, ha reconocido en diferentes ocasiones ser seguidora de las Águilas y en sus redes sociales lo ha hecho notar con todo tipo de fotografías, que suelen llamar la atención del público.

Juanpa Zurita

Un gran aficionado del futbol y del América (Instagram)

El influencer es una de las figuras de internet más reconocidas y queridas entre los jóvenes y quien no ha dudado en revelarsu amor por los colores del América, incluso, ha sido de las celebridades afortunadas en recibir las playeras del equipo en cada temporada, antes que nadie.

Hay un dato de color muy llamativo y particular, que resalta su amor por las Águilas: a principios de la cuarentena el también conductor le pidió ayuda al portero azulcrema, Guillermo Ochoa, para que lo asesorara en su entrenamiento físico desde casa, lo cual, Memo aceptó.

Mariana Echeverría

La conductora se casó con el portero Óscar Jiménez (Instagram)

La bella conductora nunca ha ocultado su amor por el América, incluso, siempre ha compartido postales con la camiseta azulcrema bien puesta y en ningún momento ha dudado en mostrar su apoyo al equipo en cada partido.

La historia de Mariana Echeverría es la de un lindo amor correspondido, pues además de las alegrías que las Águilasle dieron dentrode la cancha, también tuvo un plus: su esposo, el exportero azulcrema, Óscar Jiménez, con quien ha formado una familia.

Eddy Vilard

El actor presumió su foto en el Estadio Azteca (Instagram)

El actor que saltó a la fama por su participación en la novela Rebelde no es de los que salen a hacer apuestas ante cada Clásico, ni mucho menos, no obstante, si es de los que suelen expresar su amor a través de sus redes sociales.

Esta postal es un claro ejemplo de esto, la publicó luego de que el América se consagrara campeón en el año 2018, reafirmando su amor por el equipo más ganador de México. También publicó su felicidad al recibir la playera por el aniversario 100 de la institución.

Reverbee

El amor por el América rebasó fronteras con este dúo (Instagram)

El dúo japonés Reverbee sorprendió hace unos años atrás, al publicar en YouTube un video donde aparece entonando el himno del club azulcrema en español y ambas integrantes con la playera del Américabien puesta.

Las intérpretes, en ese momento unas jovencitas de 16 años, comenzaron con su fanatismo cuando las Águilas visitaron el país asiático en el Mundial de Clubes 2015 y 2016, pero su amor pudo traspasar más allá del tiempo e incluso, las fronteras.

Vin Diesel

Paramount Pictures le regaló la playera del América (Twitter/X)

Un refuerzo de lujo, que llegó del exterior. Vin Diesel, el famoso actor de pelis de acción que visitó México para promocionar una de sus filmes más taquilleros, xXx: Reactivado, en su bienvenida al país tuvo como regalo una playera azulcrema personalizada.

Paramount Pictures fue el encargado de darle la sorpresa y ponerle su nombre a una camiseta del América, y aunque el estadounidense nunca emitió una respuesta, sí dejó claro su amor por México.

Cinta de Oro (ex Sin Cara)

El luchador es un gran aficionado del América (Twitter/X)

El reconocido luchador siempre ha mostrado su amor por el América, incluso confesó que se hizo aficionado de las Águilas de niño, debido a que veía que el estadio siempre se llenaba cuando jugaba. “Soy americanista. Desde muy pequeño, cuándo iba a Ciudad Juárez, me llamaba mucho la atención que siempre que jugaba el América, se llenaba el estadio. Iban otros equipos y se ponía más o menos, pero iba el América y siempre se llenaba”, reveló en entrevista.

Posteriormente, cambió de nombre a Cinta de Oro, pero nunca modificó los colores, por lo que su afición por el Américase mantuvo intacta, y como prueba de ello fue una de las máscaras que diseñó en honor al conjunto de Coapa, para mostrar su apoyo de cara a laFinal del Apertura 2019.

Patty López De La Cerda

Patty en una producción de fotos con la playera americanista (Twitter/X)

La joven mexicana ha realizado trabajos en el mundo deportivo, realizando coberturas en diversos eventos para televisoras como TV Azteca, desde donde llamó la atención no solo en el mundo de la pantalla chica, sino llevando su belleza y popularidad en las redes sociales. En ellas ha mostrado su pasión por el América, con publicaciones de mensajes y fotos.

Patty es un usuario muy activo en Instagram, la periodista suele subir contenido y le gusta interactuar con su público. Durante una producción de fotos con los colores americanistas, publicó el siguiente mensaje: “La playera más linda del mundo”. Una verdadera fanática de las Águilas.

Rey Mysterio

Ha visitado Coapa con la camiseta bien puesta (América oficial)

Dijimos que la Lucha Libre mexicana estaba repleta de seguidores del elenco americanista. Otro de los luchadores de fama internacional que pese a no ser un gran aficionado al futbol, siempre es recibido con los brazos abiertos es Rey Mysterio.

Aunque sus padres son de Jalisco e hinchas de Chivas, el buen trato que siempre recibe por parte de la directiva y la afición americanista cada vez que visita el país, lo hacen vestir con orgullo la camiseta azulcrema y recorrer Coapa en varias oportunidades demostrando lo cerca que está del equipo.

Werevertumorro

Exfutbolista y un acérrimo seguidor del América (Instagram)

Para nadie es un secreto que uno de los youtubers más famosos del país, Werevertumorro, es un acérrimo aficionado de las Águilas, pues lo ha presumido ante cada oportunidad que tiene, luciendo con orgullo la camiseta del América.

Gabo Montiel, tal es su verdadero nombre, también es un exfutbolista que jugó como mediocampista defensivo para Murciélagos​ en la Liga de Ascenso. ​Además, ha participado en películas y series de televisión ​y es cofundador de la Kings League Américas, una liga de fútbol 7 con la participación de otros creadores de contenido y figuras públicas. Un fan del futbol y del América.

Travis Kelce

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, un fan “internacional” (Twitter/X)

En la presentación de los jugadores de la NFL previo a un Super Bowl, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, mostró su apoyo al Club América al tomar su playera y gritar “Vamos América” frente a las cámaras. Desde entonces, se le ha visto usar la casaca de las Águilas en sus entrenamientos y mantener contacto con el club a través de sus redes sociales, donde les brinda su apoyo antes de cada partido.

“Me gustan los colores y su uniforme. Me di cuenta cuando fuimos a jugar a la Ciudad de México, que se trataba del equipo de la ciudad y que jugamos en su estadio. Fue increíble que todo eso se conjugara de forma tan natural al mismo tiempo. Tienen mi apoyo y los felicito por los títulos”, dijo Kelce.

Pedro Fernández

Como actor, llegó a interpretar a un hincha del América (Redes)

El emblemático cantante de música ranchera no es de los famosos más futboleros del medio del espectáculo, sin embargo, sí se ha dejado ver con la camiseta de las Águilas y mostrando su apoyo al equipo de Coapa cada que tiene oportunidad.

De hecho, su afición quedó expuesta gracias a la telenovela Hasta que el Dinero nos separe, en la que interpretó a un ferviente seguidor del América, lo cual llegó a disfrutar mucho, pues aceptó que tanto él como su esposa e hijas son aficionados de las Águilas.

Lil Uzi Vert

El rapero ha portado la playera del América en sus videos (Twitch)

El rapero estadounidense Lil Uzil Vert se ha mostrado en más de una ocasión a través de sus redes sociales haciendo Fresstyle con la camiseta de las Águilas. Alguna de las playeras que ha presumido pertenece a la indumentaria alternativa que el conjunto azulcrema vistió en el 2018.

De esta manera, América suma un fanático de carácter internacional, teniendo en cuenta que el artista ha subido videos luciendo los colores de las Águilas, demostrando que el club trasciende barreras culturales.

Julio César Chávez

El “Gran Campeón Mexicano” presumió su foto alentando al América (Twitter/X)

La leyenda del boxeo mexicano, que luego se volcó al comentario deportivo, es uno de los más fieles aficionados del Américayno duda en mandar su apoyo al equipo de sus amores cada que hay un partido importante, como en el caso de los Clásicos o las Finales.

El César del Boxeo reconoció que en su infancia le iba al América. Además, comentó que el gran culpable de su amor por las Águilas fue el recordado ex futbolista chileno Carlos Reinoso, justamente quien también le hizo perder algo de pasión una vez que se retiró de los campos de juego. “Lo seguí desde muy niño, me hice americanista, para ver a don Carlos cuando jugaba”, comentó.

Alejandro González Iñárritu

El club felicitó al gran cineasta mexicano en 2016 (América redes)

“Felicitamos aAlejandro González Iñárritu, cineasta mexicano y distinguido Americanista, por recibir el premio Oscar como Mejor Director en esta entrega de la Academia”, fue el mensaje que le dedicó el conjunto de Coapa, acompañado de esta postal cuando conquistó el preciado trofeo por la película El Renacido.

Y es que el histórico productor y guionista mexicano nunca ha ocultado su afición que desde niño tiene por las Águilas, incluso, su apodo de Negro es gracias a uno de los grandes jugadores que desfilaron por Coapa, el Negro Roberto Hodge, quien compartió cancha con emblemas como Carlos Reinoso y Enrique Borja.

Psycho Clown

El destacado luchador es un gran apasionado del América (Instagram)

El Totalmente Payaso es otro de los luchadores que defienden a muerte la camiseta de las Águilas. Inclusive, es de los aficionados que no dudan en mandar su respectivo mensaje de apoyo previo a cada partido del América.

Por supuesto que, el psicópata del ringse ha dado el tiempo de ir a visitar a los de Coapa en más de una ocasión. En la Final del Clausura 2024, Psycho Clown lució una máscara especial con el escudo del América en un costado y un águila con la playera del Chicote Calderón en el otro.

Juan Manuel Márquez

“Dinamita” con los guantes y la playera (Twitter/X)

El exboxeador mexicano es uno de los más reconocidos aficionados del América y ha sido el propio ex Campeón del Mundo quien se ha encargado de expresarle su amor a las Águilas cada que tiene oportunidad.

Incluso, el Dinamita ha sido homenajeado por el conjunto de Coapa, siendo en 2012 uno de los eventos más recordados, cuandola directiva azulcrema le regaló una camiseta autografiada en medio de la cancha del Estadio Azteca, tras perder la pelea ante Manny Pacquiao.

El Hijo del Santo

El “Hijo” es de los más distinguidos aficionados del América (Redes)

El heredero del Enmascarado de Plata es otro de los emblemas del ring que no solo ha aceptadosu gusto por el futbol, sino también se ha reconocido públicamente como fiel seguidor del América desde niño.

“Claro que me gusta el futbol, yo soy Águila, desde chavito siempre he sido Águila y me gusta que los estadios se llenen y que la gente disfrute, lamento mucho cuando hay pleitos”, confesó en entrevista para el sitio Medio Tiempo.

Cantinflas

El comediante fue aficionado y presidente honorario del club (América History)

Mario Moreno, popularmente recordado como Cantinflas, no solo fue uno de los más fieles seguidores del América, sino que hasta se convirtió en héroe azulcrema y presidente honorario de las Águilas.

“Por los años cuarenta varios clubes de la época amateur estaban por desaparecer pero América se aferraba al máximo circuito, fue por eso que en un movimiento de apoyo incondicional al equipo, Mario Moreno fue nombrado presidente honorario del América, él con gusto aceptó el cargo”, presume el América a través de su portal oficial.

José María Yazpik

El actor recibió la playera como regalo del club (Twitter/X)

El actor mexicano no ha dudado en hacer pública su afición por el América y mandar mensajes de apoyo a las Águilas cada que tiene oportunidad, incluso, el protagonista de Narcos fue uno de los afortunados que recibieron la playera azulcrema antes del comienzo del torneo,como regalo por parte del conjunto de Coapa.

Su apego por la institución se puede ver reflejado en sus redes sociales, en las que no solo promociona sus trabajos, opina sobre diversos temas, sino que también demuestra su alegría con cada triunfo americanista. Sobre todo, a partir del tricampeonato conseguido entre 2023 y 2024. “Te amo América… Tri campeón carajooo!!!”, fue una de sus publicaciones.

Omar Chaparro

El actor también mostró ser americanista (Twitter/X)

El conductor mexicano, quien ha brillado en los últimos tiempos como actor de cine, es una de las personalidades que ha reconocido no ser tan futbolera, sin embargo, si el exlocutor tuviera que elegir a algún equipo mexicano, sin duda sería al América, como también lo ha confesado.

Durante su participación en Big Brother VIP 2, se pudo observar al protagonista de No manches Frida enfundado en la camiseta azulcrema e incluso, uno de sus personajes más recordados de Sabadazo, El Benyamin, es un acérrimo fanático de las Águilas.

Adrián Uribe

El comediante festejando un título con los jugadores (Instagram)

Uribe es uno de los famosos más futboleros del medio y nunca ha dudado en demostrarlo, pues además de portar con orgullola camiseta azulcrema, es de las personalidades que suele hacerse presente en el Estadio Azteca para alentar al América y festejar cada triunfo con el equipo de sus amores.

A diferencia de la mayoría de los integrantes de esta lista, para el actor y comediante el futbol es una parte muy importante dentro de su vida, lo que demuestra en sus redes, visitando diferentes estadios, viendo muchos partidos, pero principalmente, alentando de forma permanente a las Águilas.

El Burro Van Rankin

El “Burro”, de los más fieles aficionados del América (Twitter/X)

Si hay un famoso que todo México identifica con el América, sin duda alguna, es el Burro Van Rankin. El polémico conductor suele defender a muerte los colores de las Águilas y portar con orgullo la camiseta por donde quiera que vaya.

Además, el también actor se ha hecho presente innumerables veces en las gradas del Estadio Azteca para observar al equipo de sus amores. “Todo mundo tiene un equipo de chavo. Cuando yo era chavo mi papá me llevaba al palco de honor (del Estadio Azteca) y para mí entrar a ver el estadio era como entrar a Disneylandia”, expresó en una entrevista.

Kalimba

El cantante llegó a mostrarse como seguidor del América (Twitter/X)

Kalimba es una de las personalidades que no se les tiene muy identificadas con el futbol, sin embargo, pocos saben que fue futbolista y hasta estuvo cerca de convertirse en profesional, por supuesto que uno de los equipos en los que confesó que le hubiera gustado jugar es el América, ya que aceptó ser “Águila de corazón”.

Su afición por el América sigue intacta hasta la fecha, pero sí de haber debutado se trata, al cantante de Duele le hubiera gustado hacerlo con Pumas, donde estuvo cerca de lograrlo. “Tenía la oportunidad de jugar con ellos, hubiera querido jugar con Pumas, América o Necaxa. Para que sepas yo soy Águila”, reveló.

Arath de la Torre

Es de los más reconocidos aficionados del América (Twitter/X)

De la Torre es otro de los actores de la empresa Televisa que son sinónimo de americanismo, pues nunca han dudado en hacer pública su afición por el América y mostrar la pasión que derrochan por el club de Coapa.

En el caso del también conductor mexicano, incluso hasta le tocó darle vida a un acérrimo fan de las Águilas: Pancho López, en la telenovela Una familia con suerte. El famoso actor que estuvo presente en la Casa de los Famosos confesó que su jugador favorito es Cuauhtémoc Blanco.

Chabelo

Fue uno de los más emblemáticos aficionados del América (Twitter/X)

Si hay alguien que está a la altura de la grandeza del América, sin duda alguna, ese es Xavier López,mejor conocido como Chabelo, un verdadero emblema de Televisa que marcó la infancia de varias generaciones. En una entrevista para CNN en Español, reconoció cómo nació su amor al América.

“El primer equipo que vi jugar fue el América ante un club español, y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista”, confesó. Indudablemente, no podría haberle ido a otro equipo que no fueran las Águilas y en su momento se lo vio portar la camiseta azulcrema con orgullo por cada uno de los pasillos de los foros de San Ángel.

Rafa Mercadante

El actor presumiendo su gran amor por el América (Instagram)

Como conductor de TV Azteca, fue uno de los pocos de la competencia que han presumido su amor por el América, pues obviamente, quienes más suelen presumir su apoyo a las Águilasson los talentos de Televisa.

En el caso de Mercadante, fue un tema que siempre pareció importarle poco, al punto tal que llegó a manifestar de manera pública su afición por el conjunto azulcrema. Defensor absoluto de su club, permanentemente usa sus redes sociales para publicar cuestiones relacionadas a la vida del América.

La Máscara

El luchador es un acérrimo aficionado de las Águilas (Twitter/X)

La Máscara no podía ser la excepción, por lo que al igual que la dinastía Alvarado, de la cual forman parte luchadores como Psycho Clown y Máximo Sexy, su gran pasión fuera del ring es el América. Incluso en su época de Ingobernable no dudó en autonombrarse Águila Ingobernable, haciendo alusión a su gran afición por el conjunto de Coapa.

Alejado un poco del medio, en los últimos años, el luchador mexicano parece estar de regreso para reivindicar su carrera deportiva y, por qué no, su amor por el América.

Octagón

Otra de las leyendas de la lucha que apoya al América (Instagram)

Si alguien le pregunta a la leyenda de la lucha libre a qué equipo le va, sin titubear y con gran orgullo responderá:“¡Al América! ¿Qué hay otro equipo?”, pues elAmo de los Ocho Ánguloses uno de los más fervientes aficionados de las Águilas, pero su historia va mucho más allá.

En entrevista con Publimetro, el artemarcialista confesó que estuvo muy cerca de ser futbolista profesional, pues en 1977 dejó su natal Veracruz para probarse con el América, sin embargo, prefirió continuar con sus estudios y de a poco la vida lo fue llevando hasta el encordado para convertirse en un verdadero emblema. Aun así, su americanismo se mantiene intacto.

Sergio Pérez

Cada que puede, “Checo” presume su amor por las Águilas (América redes)

El piloto mexicano es uno de los más reconocidos aficionados del América y que además de poner en alto el nombre de México ha llevado los colores de las Águilas por todo el mundo. Por supuesto que, en Coapaes uno de los grandes consentidos.

Hay que recordar que en la previa de una edición del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, llegó a ser cuestionado por el motivo que adujo de porqué le iba al América, es que el Checo sentenció: ”Porque sé de futbol”.

Jesús Ochoa

El actor defiende al América “Con la vida” (Twitter/X)

Aunque en la película El segundo airele tocó festejar un gol de Pumas, el distinguido actor es uno de los más acérrimos seguidores del América, quien en todo momento ha sostenido que el amor por estos colores era algo que “se defendía con la vida”, tal como lo ha presumido siempre el propio club.

“Más que mirar al América, a mí me gusta ver que hacen los rivales cuando nos enfrentan porque las Águilas son capaces de sacar algo más que el resto. Por eso somos los campeonísimos”, comentaba en una entrevista con Javier Alarcón. Sus mayores ídolos americanistas son Carlos Reynoso y Cuauhtémoc.

Ángela Aguilar

La cantante ratificó su afición por el América (Instagram)

La hija del famoso cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar, se ganó el corazón de los seguidores del Américaluego de entonar el himno de las Águilas durante una participación en un programa de radio de Estados Unidos, confirmando su afición por el conjunto azulcrema al igual que su padre.

Ángela comenzó a mostrar su talento desde temprana edad, acompañando a su padre en sus giras y presentaciones. La ganadora de varios Grammy Latinos en repetidas ocasionesha mostrado su afición por el América, en especial en algunas entrevistas los ha llegado a defender, igual que en redes sociales.

Chespirito

Sin dudas, el más grande aficionado del América (Twitter/X)

Para nadie es un secreto que Chespirito fue el más grande aficionado del América. Llevó su pasión a la pantalla chica y a la pantalla grande, siempre vistió y defendió con orgullo la camiseta azulcrema, es por ello que, en Coapa y toda la afición en general, lo recuerdan con gran cariño.

Es bueno mencionar que las Águilas rindieron homenaje al mítico comediante mexicano en el aniversario de su natalicio, con su foto oficial para el Clausura 2019, en la que aparecieron los jugadores y el DT Miguel Herrera con la famosa playera anaranjada y posando en la inolvidable vecindad.