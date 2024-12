José Saturnino Cardozo logró destacarse como uno de los futbolistas más importantes en la historia de Toluca. Desde su llegada al club en 1994, el ex artillero paraguayo se ganó el cariño de la afición no solo por sus goles (229 en 302 partidos), sino también por haber formado parte de la conquista de seis títulos con los Diablos Rojos.

Tal fue su conexión con el equipo escarlata que incluso llegó a rechazar ofrecimientos de Europa para permanecer en México. Al menos, así lo reveló en una entrevista con Ricardo Peláez, charla en la que compartió los detalles de las propuestas que le fueron acercadas desde el Viejo Continente.

Así fueron los acercamientos desde Europa que rechazó Saturnino Cardozo para quedarse en Toluca

“Hubo un acercamiento para ir a jugar al Arsenal de Inglaterra. Había un empresario paraguayo que había metido un jugador ahí y yo estaba sin contrato allá por 1999-2000. Tenía que tomar una decisión y yo creo que tomé una buena decisión”, reveló Cardozo, hoy de 53 años.

En adición a esto, el ex Cruz Azul y Pachuca afirmó que después contó con otra posibilidad de marcharse a Europa, más precisamente a España. Al respecto, agregó: “Después hubo un acercamiento de Zaragoza también, fueron a verme a un partido de selección, pero cuando dijeron lo que ellos querían pagarme les dije que no; no creían lo que yo ganaba en México”.

Saturnino Cardozo reveló que le llegaron ofrecimientos del Arsenal y Zaragoza. (Imago)

Si bien poseía deseos de emigrar al futbol europeo, la valoración de los gestos que tuvo Toluca para con él pesaron más en la balanza a la hora de decidir sobre su futuro profesional. Por ello, aseguró: “Yo me levantaba y decía: ‘Tengo que ir a Europa’. Pero cuando había acercamientos decía: ‘No quiero irme, quiero quedarme aquí a hacer historia por todo lo que hizo Toluca conmigo'”.

“Fueron años sin jugar, de pagarme, de hacer un contrato más,en agradecimiento y al cariño que ya tenía al club por cómo se comportaron. Yo soy muy agradecido”, concluyó.

¿Cuáles fueron los títulos que ganó Saturnino Cardozo en Toluca?

El palmarés de Saturnino Cardozo con Toluca se destaca por la obtención de cuatro títulos de Liga MX (los Torneos de Verano 1998, 1999 y 2000, junto con el Apertura 2002). Además, también conquistó el Campeón de Campeones 2003 y la Concachampions de ese mismo año.