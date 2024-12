La razón por la que Canelo Álvarez es considerado el mejor boxeador mexicano de la historia

El debate por determinar quien es el mejor boxeador mexicano de la historia data de años y seguirá estando presente debido a la gran paridad que existe en la discusión entre los protagonistas que le dan vida a este. Hoy, vamos a explicar por qué Canelo Álvarez tiene un argumento que puede ser vital a la hora de adelantarse en la carrera.

Claro que si de leyendas mexicanas en el pugilismo se habla, entonces hay que mencionar a Julio César Chávez. Nadie como esta gloria supo izar la bandera nacional en lo más alto del mundo debido a la enorme capacidad que tenía de atraer público que se mostraba maravillado con la forma de pelear de JCC. El tiempo pasó y otros nombres aparecieron, pero ninguno pisó tan fuerte en la historia como lo hace Canelo en la actualidad.

Resulta que el tapatío es la máxima cara del boxeo en la actualidad y eso se la ha ganado a base de años de ser invencible. En el peso supermediano parece no tener un contrincante capaz de retarle su trono en las 168 libras y, si bien no ha podido tener el mismo éxito cuando ascendió a los semipesados, ha peleado con quien se le ha puesto enfrente o casi todos. Una de las mayores críticas que se le hace a Saúl es que esquiva peleas grandes, pero no es tema de esta conversación.

Julio César Chávez está metido de lleno en la discusión con Canelo Álvarez por ser el mejor mexicano de la historia. (IMAGO)

El argumento con el que Canelo Álvarez gana la discusión

Resulta que en la actualidad, Canelo supera por amplio margen al boxeo antiguo en cuanto a lo que genera en dinero que se respalda por la cantidad de espectadores que asisten a sus peleas ya sea en el lugar de los hechos o mediante sus pantallas sintonizando las contiendas. Las bolsas que percibe Álvarez son ampliamente superiores, teniendo en cuenta que la cantidad más grande de dinero que se llevó Chávez fue de 10 millones de dólares, cuando Saúl llegó a ganar hasta 65 millones de la moneda estadounidense en su última presentación en septiembre ante Edgar Berlanga.

De esta manera, aquí hay una diferencia vital en relación a lo que genera uno y lo que generó otro. Lógicamente son tiempos distintos, pero es lo que existe en la actualidad y si Canelo provoca que su cuenta bancaria se llene con tantos millones es porque se lo ha ganado debido al sumo interés que generan sus presentaciones, las cuales pueden estar rodeadas de críticas, pero siempre son muy esperadas.

