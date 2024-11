Leo Fernández es actualmente ‘el hombre del momento’ en Uruguay , y una de las grandes estrellas que están brillando en el futbol sudamericano. El volante está cerrando un 2024 extraordinario, quizás el mejor año de su carrera y alcanzando la versión más destacada que se le ha visto hasta aquí.

Sin embargo, no todos lo ven o no todos lo quieren ver. O así lo siente el propio futbolista, que en las últimas horas recibió una mala noticia que no tenía en los planes y bajó repentinamente sus expectativas, y también hizo enfurecer a muchos aficionados de Peñarol y el futbol charrúa.

Tiene que ver con que, incluso siendo por amplia diferencia el jugador más determinante del campeonato local, Leo Fernández quedó afuera de la lista de convocados de la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa para la próxima jornada FIFA, a celebrarse el fin de semana que viene.

Leo Fernández, relegado otra vez de la Selección: ¿podría volver en otro ciclo en Toluca? [Foto: Getty]

En Uruguay había mucha esperanza con que, producto de sus grandísimos rendimientos, el ex Toluca volviese a estar en consideración. Sin embargo, para el DT argentino habría otros jugadores elegibles en mejor forma, por lo que ni siquiera integró la ‘lista de reservas’ en caso de que algún citado fuese baja a posteriori.

De este modo, se acabaron las aspiraciones de Selección en 2024 para el volante ofensivo que pertenece a Toluca, ya que es la última ventana internacional del año. La próxima será recién en marzo, y todavía no se sabe cuál será su club en 2025 ni acorde a eso cuál será su nivel futbolístico como para seguir peleando un lugar en la nómina.

ver también Toluca cuenta los billetes: golazo de Leo Fernández de tiro libre en Peñarol vs. Liverpool

De la lista de convocados de la Selección Uruguaya para la fecha FIFA, Bielsa llamó a un sólo jugador del medio local: Juan Rodríguez, zaguero central del Boston River. El resto son todos del extranjero, incluyendo a dos jugadores de la Liga MX: Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, del Club América, incluso pese al decepcionante semestre de las ‘Águilas’.