Liverpool y Real Madrid definirán al nuevo campeón de la UEFA Champions League, en un certamen que será observado a lo largo y ancho del mundo. En México, puntualmente, es conocida la trayectoria de Hugo Sánchez con la camiseta blanca, pero en cambio, no se tienen registros de algun futbolista nacido en el país que haya jugado para el conjunto inglés. Sin embargo, hay un jugador que estuvo muy cerca de lograrlo.

Tras proclamarse campeón del mundo Sub 17 en 2011, con la Selección Mexicana, Marco Bueno realizó varias pruebas en el Liverpool. El delantero sorprendió con su nivel a los cazatalentos del conjunto inglés y lo invitaron a entrenar en las instalaciones del club. El buen rendimiento del jugador mexicano motivó el interés, pero Liverpool no podía ser fichado hasta no cumplir los 18 años, tal y como indica el reglamento de transferencias de la FIFA.

Ante este inconveniente, Liverpool decidió seguir atento a Marco Bueno, pero regresarlo a las filas del Pachuca, donde meses más tarde, el atacante pudo debutar con el primer equipo en la Liga MX. Tras convertir sus primeros goles, el conjunto inglés volvió a insistir con tenerlo a prueba durante un período, algo que los Tuzos no aceptaron, ya que sólo estaban dispuestos a negociar una transferencia.

Liverpool quería volver a evaluar a Marco Bueno antes de realizar una oferta formal, a sabiendas de que Pachuca no lo dejaría marchar por una cifra cualquiera. Tiempo después, tras 34 paridos, siete goles y tres asistencias, el atacante dejó los Tuzos para jugar en Tecos Futbol Club, y desde ahí, ha pasado sin demasiado éxito por numerosos clubes como Toluca, León, Chivas, Monterrey, Everton de Chile, HJK Helsinki, Oriente Petrolero y Comunicaciones de Guatemala.