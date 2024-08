De James Rodríguez a Sergio Ramos: las 12 estrellas del fútbol que están sin equipo

Comenzaron los campeonatos más importantes de Europa y algunos de los mejores equipos ya conformaron sus plantillas para la temporada. Sin embargo, todavía faltan unos días para que finalice el mercado de pases y hay hasta 12 estrellas del fútbol como James Rodríguez o Sergio Ramos que todavía no tienen club. A continuación, repasa una por una.

Las 12 estrellas del fútbol que están sin equipo

James Rodríguez

El mediocampista colombiano de 33 años fue la gran figura de la Copa América 2024 y en julio rescindió su contrato con rescindió su contrato con San Pablo de Brasil. Sus últimas experiencias a nivel club no resultaron como quería el cafetero, pero ahora tiene el pase en su poder para elegir su próximo destino.

James recibió sondeos de varios equipos luego de su excelente performance con Colombia en Estados Unidos, pero la opción que tomó más fuerza en los últimos días fue la de River Plate. ¿Volverá al fútbol argentino?

James Rodríguez fue la figura de la Copa América 2024

Sergio Ramos

El experimentado defensor tomó la decisión de regresar a Sevilla luego de su paso por PSG. Sin embargo, lejos de pelear por títulos, en el Club de Nervión peleó por no descender a la segunda categoría de España y ahora busca nuevos horizontes a sus 38 años. Interesa en equipos de la MLS.

Sergio Ramos no descarta el retiro (IMAGO)

Memphis Depay

Tras un frustrado paso por Manchester United como primera experiencia en la elite, el neerlandés repuntó su carrera en Olympique Lyon, lo que le abrió la puerta a fichar por Barcelona. No obstante, en Catalunya no pudo destacar y terminó recalando en Atlético de Madrid, donde no consiguió ganarse el puesto de titular indiscutido y quedó libre tras la temporada 2023/24. Su Eurocopa no convenció para seducir a algún gigante del Viejo Continente y ahora está en el radar de Porto, Roma y algunos equipos de la Premier League.

Memphis Depay no consiguió destacar en la Eurocopa (IMAGO)

Keylor Navas

El portero de Costa Rica supo ser figura en Real Madrid, pero la llegada de Thibaut Courtois descencadenó en su fichaje por el PSG. En Francia fue suplente de Gianluigi Donnarumma y salió a préstamo rumbo a Nottingham Forest en busca de minutos. Tras ello, finalizó su contrato con el conjunto parisino.

Keylor Navas busca volver a ser potero titular (IMAGO)

Mario Balotelli

El polémico delantero italiano está sin club desde su paso por Adana Demirspor de Turquía. Con 34 años, su futuro es una incógnita y no hay certezas sobre cuál será su próximo club a pesar de los sondeos de Como, Corinthians y hasta Boca Juniors. “Mi sueño es jugar en La Bombonera“, declaró recientemente en una charla con Sergio Agüero, pero su llegada al Xeneize parece ser imposible.

Mario Balotelli no juega en una de las cinco grandes ligas desde 2020 (IMAGO)

Adrien Rabiot

El mediocampista de 29 años tomó la decisión de no renovar con Juventus luego de cinco temporadas. Rabiot tuvo un buen desempeño en la Eurocopa con Francia y ahora se encuentra a la espera de tomar la mejor decisión para su futuro. Equipos como Manchester United, Liverpool o AC Milan consdieran su fichaje.

Adrien Rabiot fue titular en la Eurocopa 2024 (IMAGO)

Mats Hummels

El defensor alemán se despidió del Borussia Dortmund tras la derrota con Real Madrid en la final de la UEFA Champions League y busca equipo tras no haber sido convocado a la Eurocopa. El favorito para hacerse con sus servicios es Real Sociedad, club que lo ve como una buena opción para cubrir el hueco que dejó Ruben Le Normand.

Mats Hummels jugó más de 500 partidos en Borussia Dortmund (IMAGO)

Juan Guillermo Cuadrado

El lateral-mediocampista colombiano no fue parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Copa América y quedó libre tras consagrarse campeón de la Serie A con Inter de Milán. Las lesiones lo tuvieron a maltraer en el último tiempo, pero todo apunta a que seguirá en Italia, más precisamente en Atalanta.

Juan Cuadrado espera dejar atrás las lesiones en la nueva temporada (IMAGO)

Willian

Este extremo brasileño pasó sus mejores épocas en Chelsea, pero a sus 36 años ya no ofrece tanto desequilibrio y sus chances de volver a un club importante de Europa parecen ser nulas. Quedó libre tras su último paso por Fulham y su regreso a Brasil estaría descartado luego de las amenazas que sufrió su familia cuando estuvo en Corinthians.

Willian difícilmente regrese al fútbol de Brasil (IMAGO)

Iker Muniain

El emblema del Athletic Club finalizó su etapa en el conjunto de Bilbao y fue puesto en el radar de River Plate por su conocido fanatismo por el club Millonario. No obstante, su futuro parece estar lejos de Argentina.

Iker Muniain declaró varias veces ser hincha de River Plate (IMAGO)

Anthony Martial

Manchester United le pagó 60 millones de euros al Mónaco por él en 2015. Sin embargo, el delantero francés no cumplió con las expectativas y finalizó su etapa en Old Trafford sin pena ni gloria luego de nueve años. Tan solo tiene 28 años e interesa en Galatasaray.

Anthony Martial tuvo un breve paso por Sevilla a préstamo (IMAGO)

Wojciech Szczesny

El segundo y último guardameta de la lista. El polaco, con pasado en Arsenal y Roma, terminó su estadía en la Juventus luego de siete temporadas y busca un nuevo equipo a sus 34 años. Clubes de Arabia Saudita y la MLS están tras sus pasos.