Manchester City ya tendría apuntado al posible sucesor de Pep Guardiola, quien posee contrato con el club inglés hasta fines de la actual temporada 2024-2025. Pese a que el español no reveló si extenderá o no su vínculo, los Ciudadanos buscarían ahorrarse sorpresas y, para eso, habrían pensado en otro técnico ibérico en caso de que el ex Barcelona decidiera decir adiós.

De acuerdo al medio británico The Athletic, Xabi Alonso, de 42 años, es el hombre a por el que iría el Manchester City si finalmente Guardiola se marcha de la ciudad portuaria durante el próximo verano europeo.

El ex futbolista de Liverpool y Real Madrid ha dado mucho de qué hablar durante la pasada temporada debido a su éxito como entrenador del Bayer Leverkusen alemán. Sin ir más lejos, obtuvo la Bundesilga 2023-2024 de manera invicta, finalizando con la hegemonía de once temporadas del Bayern Múnich, la Copa de Alemania y finalizó subcampeón del a UEFA Europa League tras caer ante el Atalanta en la final.

Xabi Alonso sería el apuntado por Manchester City para reemplazar a Pep Guardiola. (Imago)

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre su futuro en Manchester City?

El propio ex DT del Barcelona y el Bayern Múnich habló sobre su futuro en el club. Al respecto, afirmó que no posee plazos para decidir si prolongar o no su contrato y reconoció que existen alternativas para ocupar su lugar.

“El club nunca me ha dicho nada”, dijo Guardiola este viernes en conferencia de prensa tras ser consultado al respecto de si había recibido algún pedido del Manchester City para confirmar su continuidad.

“Por supuesto que estoy seguro de que tienen opciones para cuando me vaya. Ocurrirá tarde o temprano y tienen que estar preparados, no será una sorpresa. Tengo que estar convencido de que será lo mejor para el club; no retrasaré ninguna decisión si creo que va a ser malo para el club. Si me piden una opinión sobre mi sucesor se la daré, pero lo tiene que decidir el club”, concluyó.

Pep Guardiola aún no confirmó si renovará su vínculo con el Manchester City. (Imago)

Valer destacar que los Ciudadanos visitarán este domingo 20 de octubre al Wolverhampton en el marco de la octava jornada de la Premier League.

