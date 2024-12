Manchester City volvió a sufrir un duro golpe en la Premier League que certificó su mal momento en la temporada 2024/2025. De forma agónica, el conjunto de Pep Guardiola perdió por 2-1 el derbi ante el Manchester United en el marco de la 16a jornada del certamen, en un resultado que generó una dura autocrítica por parte del entrenador español.

ver también La inédita anécdota del día que Guardiola mandó a callar a Messi por Rafa Márquez: "Hay que respetar la jerarquía"

Si bien los locales comenzaron ganando por 1-0 con un cabezazo de Josko Gvardiol a los 36 minutos del primer tiempo, la visita respondió sobre el final del partido. Primero, con un gol de Bruno Fernandes vía penalti (88′) y luego con una anotación de Amad Diallo en el último minuto del tiempo reglamentario.

Publicidad

Publicidad

“Es lo que es. ¿Qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o aquel, no es eso. Es la temporada, una temporada difícil. Concedimos goles, culpa nuestra. No jugamos con serenidad”, manifestó el timonel de los Citizens tras el encuentro. Vale destacar que, con esta derrota, el conjunto celeste sufrió su octava caída en los últimos 11 encuentros contemplando todas las competencias.

Guardiola no le puede encontrar la vuelta al adverso momento del Manchester City. (Getty Images)

Lejos de detener su autocrítica, Guardiola fue más allá y se reconoció como uno de los principales culpables del momento que está viviendo un Manchester City que se acostumbró a liderar el futbol inglés en el último lustro. Sin ir más lejos, ganó las últimas cuatro Premier Leagues y, en adición a esto, fue el campeón de la Champions League 2022-2023.

Publicidad

Publicidad

“No soy suficientemente bueno. Soy el patrón, el mánager, debo encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho”, afirmó el catalán en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

Quiere seguir en el Manchester City: Pep Guardiola señaló que no piensa en la renuncia

Naturalmente, esta seguidilla de malos resultados ha planteado un interrogante acerca de la continuidad del laureado entrenador en el Manchester City, equipo con el que ganó nada menos que 19 títulos desde su llegada a mediados del 2016.

Pese a esta situación, que generó los abucheos de una parte de la afición tras la derrota en el derbi, Guardiola se mostró firme y aseguró que quiere continuar en el banquillo del equipo ciudadano. “No voy a dimitir, quiero seguir”, dijo en conferencia de prensa. Cabe recordar que, hace apenas algunas semanas, el ex DT del Barcelona renovó su contrato con la institución por dos temporadas más.

Publicidad