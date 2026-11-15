Alineaciones de Bélgica e Italia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bélgica viene de ganarle 2-1 a Turquía y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Italia viene de ganarle 3-1 a Francia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bélgica e Italia
Bélgica (4-3-3): Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Kevin De Bruyne, Roméo Lavia, Youri Tielemans, Diego Moreira, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku.
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Marco Palestra, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Barella, Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito, Federico Dimarco.
La previa de Bélgica e Italia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 16 cruces — Bélgica ganó 4, Italia ganó 7 y empataron 5
- Último antecedente: 25/09/2026: Italia 0-2 Bélgica