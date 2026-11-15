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Liga de Naciones

Alineaciones de Bélgica e Italia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belgium vs. Italy, Liga de Naciones
Belgium vs. Italy, Liga de Naciones

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bélgica viene de ganarle 2-1 a Turquía y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Italia viene de ganarle 3-1 a Francia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bélgica e Italia

Bélgica (4-3-3): Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Kevin De Bruyne, Roméo Lavia, Youri Tielemans, Diego Moreira, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku.

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Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Marco Palestra, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Barella, Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito, Federico Dimarco.

La previa de Bélgica e Italia: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 16 cruces — Bélgica ganó 4, Italia ganó 7 y empataron 5
  • Último antecedente: 25/09/2026: Italia 0-2 Bélgica
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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