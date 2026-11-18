Portugal volvió a sufrir sin Cristiano Ronaldo durante la última jornada de la UEFA Nations League. El equipo de Jorge Jesus derrotó a Gales como visitante y se aseguró la primera plaza dentro de su zona. Todo ello mientras continúan las críticas al cuerpo técnico y a la Federación tras el retiro de la máxima estrella de todos sus tiempos. Hasta los entrenadores rivales de la Seleção piden por un mayor respeto hacia la figura de CR7.

“Todos ustedes estaban criticando a Cristiano Ronaldo cuando estaba jugando, y cuando se retira, todo se desmorona. Sean agradecidos de haber podido verlo. Yo estoy agradecido”, palabras de Craig Bellamy luego de la derrota de sus dirigidos por 3 a 2 como local en la última jornada de la UEFA Nations League. Criticó de sobremanera a quienes señalan a la figura de Cristiano Ronaldo tras una carrera impoluta en su combinado nacional.

El ex-Liverpool no tuvo ni mucho menos problemas en elogiar a quien fuese uno de sus grandes rivales en su paso por Anfield. Craig Bellamy ve más allá de lo ocurrido a lo largo de los últimos meses con Cristiano Ronaldo y dejó un claro mensaje para toda la nación portuguesa: “Todos ustedes deberían estar más agradecidos porque él formó parte de SU país. Celébrenlo. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Dejó una huella en el fútbol que vivirá por siempre”.

Bellamy no entiende las críticas a CR7 en su propia tierra: GETTY

Se trata de la primera victoria para Portugal desde el retiro de Cristiano Ronaldo. Los dirigidos por Jorge Jesus terminarían con 10 hombres producto de la expulsión de Pedro Neto, pero terminarían venciendo por 2 a 3 para garantizarse el primer lugar de su zona con 15 unidades sobre 18 posibles. Noruega les acompañará en las fases de eliminación directa que iniciarán a partir de marzo del año que viene.

Así seguirá la Nations League

El viernes 20 de noviembre llegará el sorteo de las primeras jornadas de eliminación directa del segundo torneo de selecciones más importante del Viejo Continente. Como primeras clasificadas surgen naciones como Francia, Alemania, Inglaterra y la Portugal que ya no tendrá a Cristiano Ronaldo. Al otro lado del cuadro se darán emparejamientos con Noruega, España, Países Bajos y Bélgica.

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Recordemos que el título terminará de definirse sobre el mes de junio del año 2027. Portugal es el vigente campeón después de derrotar a España en la última edición del certamen por la ciudad de Múnich y desde el punto penalti tras un gol de Cristiano Ronaldo que mandaría el encuentro a dicha definición. Hasta los propios rivales del equipo de la península ibérica piden por un mayor respeto hacia la figura del goleador eterno de Madeira.

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