La salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal genera todo tipo de reacciones. En esta ocasión, la defensa para el atacante de más de 40 años llega por parte de uno de sus grandes rivales. Pep Guardiola exige a la Federación europea realizar un verdadero homenaje de peso para la figura del delantero que cambió la historia del país. Entiende que es algo que va más allá de un simple agradecimiento deportivo.

“La Federación Portuguesa de Fútbol debe garantizar un final digno para la carrera de Cristiano Ronaldo. Ambas partes deben hacer un esfuerzo para garantizar una despedida a la altura. Cristiano Ronaldo no debería dejar la selección portuguesa de esta manera. No pueden dejarlo ir así. Ha sido una figura increíblemente importante, no solo para él y para Portugal, sino también para las futuras generaciones de futbolistas portugueses”, empezaba Guardiola en charla con Romário.

El ex Manchester City Entiende que los términos no fueron positivos para ninguna de las partes. También que Portugal se está perdiendo la oportunidad de despedir como se merece a una auténtica leyenda irrepetible: “Lo que ha logrado en el mundo del fútbol merece un final diferente. Debería haber una celebración en la que sienta el cariño de sus compatriotas, y él, a su vez, también debe tomar la iniciativa y decir: Dejemos atrás el pasado. No se debe juzgar toda una carrera por uno o dos meses, ni por un desacuerdo o un malentendido con una o dos personas”.

“Hay carreras llenas de logros que merecen ser preservadas y defendidas. Los grandes jugadores, aquellos que estuvieron realmente en la cima de su juego, merecen irse por la puerta grande. En primer lugar, porque se lo han ganado por todo lo que le han dado al deporte; el propio fútbol les debe este reconocimiento, y en segundo lugar, por los niños que están dando sus primeros pasos en el campo, que podrían decir: Quiero terminar mi carrera como Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini o cualquiera de los otros grandes de la historia. Así es como debería ser”, más palabras de Pep en charla con Romário alrededor de una de las grandes noticias del 2026.

CR7 no volverá a jugar con Portugal tras 23 años de carrera: GETTY

Las declaraciones de Guardiola llegan después de un homenaje duramente criticado por la prensa que se dio durante el encuentro entre Portugal y Dinamarca en la ciudad de Braga. Diferentes medios de comunicación lusos señalaron a la Federación por una jornada gris y donde ni siquiera la presencia de Cristiano Ronaldo estuvo garantizada. Pep señala a los directivos del combinado de Jorge Jesús y exige que Cristiano Ronaldo pueda despedirse como la auténtica leyenda del fútbol internacional que es.

Publicidad

Datos claves