Alineaciones de Francia y Bélgica por la Liga de Naciones: formaciones probables

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Francia vs. Bélgica este lunes 5 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Francia y Bélgica

Francia viene de empatar 1-1 con Italia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Bélgica viene de ganarle 3-0 a Turquía y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Francia y Bélgica

Francia (4-3-3): Mike Maignan, Adrien Truffert, Maxence Lacroix, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki, Desire Doue, Ousmane Dembele, Michael Olise.

Bélgica (4-3-3): Senne Lammens, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Hans Vanaken, Lois Openda, Diego Moreira, Mika Godts, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio.

Suplentes de Francia: Guillaume Restes, Jules Kounde, Eduardo Camavinga, Manu Kone, Bradley Barcola, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Estéban Lepaul, Jean Butez.

Suplentes de Bélgica: Zeno Debast, Arthur Theate, Roméo Lavia, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Koni De Winter, Joaquin Seys, Malick Fofana, Nicolas Raskin.

La previa de Francia y Bélgica: todo lo que hay que saber

Día: lunes 5 de octubre

lunes 5 de octubre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 25 cruces — Francia ganó 14, Bélgica ganó 5 y empataron 6

25 cruces — Francia ganó 14, Bélgica ganó 5 y empataron 6 Último antecedente: 28/09/2026: Bélgica 0-1 Francia