Alineaciones de Suiza y Escocia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Suiza viene de empatar 0-0 con Eslovenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Escocia viene de ganarle 2-1 a Macedonia del Norte y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Suiza y Escocia

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Zachary Athekame, Nico Elvedi, Eray Coemert, Sascha Britschgi, Remo Freuler, Fabian Rieder, Denis Zakaria, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.

Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Ryan Porteous, Luke Graham, Kieran Tierney, Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson, John McGinn, Billy Gilmour, Andy Robertson, Scott Mctominay, Ché Adams. DT: Sébastien Pocognoli.

La previa de Suiza y Escocia: todo lo que hay que saber