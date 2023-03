En algunos países el último episodio estrenado de The Last of Us fue censurado. En Bolavip te explicamos los motivos.

Censuraron el séptimo capítulo de The Last of Us en distintos países: los motivos

The Last of Us es sin lugar a dudas la serie del momento. Sin embargo, el nombre de esta producción de HBO Max basada en el videojuego de Naughty Dog se volvió tendencia mundial en las últimas horas luego de que se revelara que el séptimo episodio fue censurado en algunos países.

En este último capítulo muestran cómo se contagió Ellie (Bella Ramsey) y su relación con Riley (Storm Reid), su amiga de la que estaba enamorada. La escena en la que se dan un beso, que sucede sobre el final, fue recortada por OSN+, el servicio de streaming que transmite HBO Max a Medio Oriente y África del Norte.

Algunos de los países que no pudieron ver esta escena son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Argelia, Baréin, Chad, Yibuti, Irak, Jordania, Libia, Libano, Mauritania, Omán, Marruecos, Palestina, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. Cada vez que suele aparecer una escena LGBTIQ+ en distintas producciones internacionales suelen tomar esta misma medida.

+¿Por qué fue censurado el séptimo episodio de The Last of Us en algunos países?

El capítulo 7 de The Last of Us fue censurado por OSN+, el servicio de streaming que transmite HBO Max a Medio Oriente y Africa del Norte, ya que contiene una escena de un beso entre dos mujeres.

