The Last of Us tiene fecha de estreno para el octavo capítulo en HBO Max. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de The Last Of Us?

Está confirmada la fecha de estreno del octavo capítulo de The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. A lo largo de esta nota te revelamos cuándo podrás ver en la reconocida plataforma de streaming cómo siguen las aventuras de Joel y Ellie.

Es importante remacar que luego del DLC que vimos en el séptimo episodio, en la próxima entrega comenzaremos a ver el final del recorrido de los protagonistas, quienes están buscando la cura contra los infectados. Es importante señalar que Joel fue gravemente herido en el final del sexto capítulo.

La serie, que fue escrita y producida por Caig Mazin y Neil Druckmann, cuenta sólo con nueve episodios. La misma está basada en el exitoso videjuego que fue lanzado en 2013.

+¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de The Last Of Us?

Está confirmado que el séptimo capítulo de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 5 de marzo.

+Horario del lanzamiento según el país

México : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Perú, Colombia y Ecuador : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Venezuela y Bolivia : 22:00 horas.

: 22:00 horas. Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay : 23:00 horas.

: 23:00 horas. España: 03:00 horas (lunes 6 de marzo).

+The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max