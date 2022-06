Los signos del zodiaco actuan de maneras diferente cuando encuentran alguien que les interesa y les atrae. La realidad es que tener un ‘crush’ puede traer felicidad, o tristeza si las cosas no salen como quisieran.

A continuación, te contaremos en esta nota cómo actúan algunos signos del zodiaco a la hora de enamorarse y atraer a esa persona especial según el Horóscopo Negro.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo de fuego, cuando se enamora o encuentran ese ‘crush’, ponen voluntad y empeño en conquistar a ese ser especial. Aunque, si ven que es imposible y han gastado todas las cartas que tenían guardadas, cerrará ciclo e irá por nuevos caminos.

Tauro

Si encuentra ese ‘crush’ y no lo consigue, su orgullo se verá resentido,y, por otro lado, su corazón se partirá en pedazos, pues ellos aman con todas sus fuerzas.

Géminis

A la hora de conseguir su persona especial, le permite saber qué tipo de amor y persona quiere en su vida. La tendrá como referente y de ese modo verá si puede entablar algo.

Cáncer

Al ser un signo de agua, es uno de los signos que cae rápido si ve que no hay interés en esa persona. Es todo o nada, no hay términos medios. Va a salir de eje durante un tiempo, pero de hoy para mañana, olvidará a esta persona.

Leo

Un ‘crush’ no es algo que esté en sus planes. No les gusta perder tiempo si la persona que tienen adelante no le dan la atención que merecen. O sigues su camino o se olvide de vos.. por más que le cueste.

Virgo

Cuando aparece un ‘crush’, puede obsesionarse con esa persona. Virgo dejará su vida de lado con el fin de sacar información sobre esta persona saber de lo mucho que le daña esta actitud.

Libra

Es uno de los signos que sabe lo que quiere y merece. Si no responde, pasará a la historia y buscará nuevos rumbos.

Escorpio

Es uno de los signos que tiene claro qué hacer su esa persona no le responde como quisiera. Va a ser directo y sincero.

Sagitario

Cuando sagitario encuentra esa persona, luchará por hacer posible esa relación. Aunque, gastará mucha energía en ese proceso. Pero si no lo obtiene, va por nuevas oportunidades.