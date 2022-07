Este viernes 22 de julio se estrenará en HBO Max "Spider-Man: No Way Home", una de las películas más taquilleras del año pasado. Con Tom Holland como protagonista, el film dura 2 horas con 28 minutos y se podrá ver en calidad 4K. De esta forma la plataforma de streaming suma una joya a su lista y le mete presión a la competencia.

La exitosa película de Marvel Comics distribuida por Sony Pictures Releasing es el tercer film de esta saga. En la misma, "nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe", según explica la sinopsis. Y añade: "Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.

Aclaramos que "Spider-Man: No way home” se ubica luego de "Spider-Man: Far From Home" en cuanto a la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel. La siguiente es "Doctor strange in the multiverse of madness", cinta que ya está disponible en Disney+.

+Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

¿Cómo ver "Spider-Man: No way home”?

La película se puede ver en la página oficial de HBO Max, plataforma a la que podés acceder haciendo CLICK AQUÍ. Una vez registrado, ingresas con tu usuario y contraseña.

Horario de estreno