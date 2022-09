La película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey ya tiene su primer tráiler oficial. Aquí te contamos todos los detalles.

Cuándo se estrena Winnie the Pooh: Blood and Honey

Winnie The Pooh: Blood and Honey, una de las películas de terror más esperadas del año, ya tiene su primer adelanto oficial luego de que se filtraran varias imágenes en los últimos meses. Este filme, que llegará de la mano de ITN Studios, está a cargo de Rhys Frake-Waterfield en guión y dirección.

En el avance se puede ver que Winnie The Pooh quiere vengarse de Christopher Robin, quien en la historia original era el mejor amigo del oso. Esto se debe a que el joven lo abandonó durante su infancia. Es por ese motivo que cuando lo vuelve a buscar al Bosque de los Cien Acres, ya de adolescente, descubre que los animales de las películas originales ahora son sanguinarios asesinos.

El protagonista de esta historia, Winnie The Pooh, estará a cargo de Craig David Dowsett. Además, estarán Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Maria Taylor, Danielle Ronald, Bao Tieu, May Kelly, Christopher Cordell, Natasha Tosini, Marcus Massey y Gillian Broderick; entre otros.

+Winnie the Pooh: Blood and Honey (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

Hasta el momento, Winnie The Pooh: Blood and Honey no tiene fecha de estreno. Según algunos rumores, llegaría en los últimos meses de este 2022.