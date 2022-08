Este 31 de agosto comenzó la 79° Edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, evento que se extenderá hasta el 10 de septiembre inclusive. En total competirán 23 películas por el León de Oro, premio que se llevó Jane Campion en 2021 por The Power of the Dog el año pasado.

En esta oportunidad habrá una importante presencia de Latinoamérica. Está nominada Argentina 1985, película dirigida por Santiago Mitre, y Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades), lo nuevo de Alejandro G. Iñárritu de México.

White Noise, que Netflix estrenará como Ruido de fondo recién dentro de cuatro meses, será la película que abrirá el festival. La misma es dirigida por Noah Baumbach y cuenta con Adam Driver y Greta Gerwig como protagonistas. Es una adaptación de la novela de 1985 del mismo nombre escrita por Don DeLillo.

