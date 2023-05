Han sido días agitados en el entorno de Cristiano Ronaldo luego de que se difundiera el rumor de una supuesta crisis de pareja con Georgina Rodríguez, madre de sus hijos. Luego del pronunciamiento de la modelo, ha salido el propio futbolista a dejar un mensaje claro en las redes sociales.

La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha vuelto a ser tema de interés público tras la publicación de la segunda temporada de la serie documental de la pareja del futbolista. A semanas de su estreno, corrió el rumor de que estos no atraviesan por un buen momento.

"Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se creé que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada" fueron palabras del periodista, Daniel Nascimiento.

Ante los rumores, la primera que salió a pronunciarse fue la propia Georgina. "El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree. Mi reputación ha sido producto de ese veneno. Yo no soy perfecta, pero en mi closet no hay secretos" dijo por medio de sus redes días atrás.

Pronunciamiento de CR7

Este 30 de mayo, Cristiano Ronaldo hizo una publicación en sus redes oficiales que fue tomada como una respuesta a todos los rumores sobre su vida familiar. El futbolista de Al Nassr publicó una fotografía junto a su pareja con el mensaje "salud para mi amor".