La versión de que todo es un idilio entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, parece estar en duda y debido a un programa de televisión del mundo rosa en Portugal, quienes afirman que la relación de la pareja no va del todo bien en su instancia en Arabia Saudita.

Ahora mismo el deportista es el futbolista mejor pago, y eso se debe a su presente con Al Nassr, equipo que apostó por su talento, por un alto salario. Precisamente el tema del dinero habría desencadenado los inconvenientes con su pareja, la influencer y modelo.

De acuerdo con información de, Noite das Estrelas, de la cadena CMTV, los que aparentaban ser unos tórtolos atraviesan por un momento complicado en cuanto a su relación sentimental, y precisamente allá indican que el Bicho: “está harto de ella".

Como todo lo ocurrido entre ellos es un suceso, el Magazine televisivo decidió invitar al psicólogo, Quintino Aries, quien entregó su punto de vista sobre lo que ocurre entre ambos: "los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia".

Uno de los periodistas presentes en el programa añadió que: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada", y él fue Daniel Nascimento.

Finalmente, Filipa Castro, apoyó a la pareja y de ellos dijo, que por conocimiento de causa: "puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar".