Es la más reciente adición a su garaje de autos personales, pero no se pondrá detrás del volante de momento.

El INSÓLITO motivo por el que Mbappé no puede conducir su FERRARI de 300,000 dólares

Kylian Mbappé es una de las estrellas llamadas a dominar el mundo fútbol en los próximos años, y lleva ya un buen tiempo en la élite del deporte profesional, con una Copa del Mundo como máximo galardón en sus vitrinas. Sin embargo, en ésta ocasión vamos a hablar de la joya que tiene en su garaje... la cual no puede manejar.

Hablamos de la Ferrari 488 Pista, una de las más recientes joyas desarrolladas por la histórica automotriz de Maranello y que hace no mucho se ha transformado en una de las posesiones más preciadas de Mbappé, según han reportado múltiples medios. Sin embargo, Kylian todavía no puede ponerse detrás del volante, y eso es porque ¡Aún no tiene licencia de conducir!

Tal y como leen, la estrella del Paris Saint-Germain todavía no ha sacado el registro, y es por eso que se lo puede ver llegando a los entrenamientos en vehículos manejados por un chofer personal. En reiteradas ocasiones Mbappé ha mencionado que es algo que le gustaría hacer pero en lo que todavía no ha puesto su esfuerzo y atención.

Y es una verdadera pena, ya que la Ferrari 488 Pista es uno de los superdeportivos más notables de la marca italiana, con un motor V8 Bi-Turbo de 3.9L, una potencia de hasta 720 CV y 770 Nm de torque, con una velocidad máxima de 340 km/h. Además, logra el 0-100 en 2,85" y el 0-200 en 7,6".

Mbappé también cuenta con algunos otros coches lujosos en su haber, como una Volkswagen Tiguan, una Volkswagen Multivan y un Mercedes-Benz V-Class. Todos estos son bastante espaciosos, ya que al no ser quien está al volante, prefiere tener la comodidad en la parte trasera del vehículo.

No obstante, seguramente pronto veamos a Mbappé con su licencia, puesto que ahora tiene una verdadera razón para sacarla y probar su flamante Ferrari de ensueño.