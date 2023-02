The Last of Us está llegando a su fin en HBO Max. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse si el octavo capítulo será el último.

¿El capítulo 8 de The Last of Us es el último?

The Last of Us, la serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se convirtió en una de las producciones más vistas del 2023. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse si el capítulo 8, que se estrenará en la próxima semana, será el último de esta temporada. A lo largo de esta nota te contamos los detalles.

+¿El capítulo 8 de The Last of Us es el último?

Está confirmado que el noveno capítulo será el último de esta primera temporada de The Last of Us. Es por ese motivo que aún faltan dos semanas para conocer cómo terminan las aventuras de Joel y Ellie.

+¿Qué pasará en la próxima entrega?

En el octavo capítulo Ellie enfrentará a los canibales en el Silver Lake.

+¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de The Last Of Us?

Está confirmado que el séptimo capítulo de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 5 de marzo.

+Horario del lanzamiento según el país

México : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela y Bolivia : 22:00 horas.

: 22:00 horas. Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 23:00 horas.

23:00 horas. España: 03:00 horas (lunes 6 de marzo).

+The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max