En Bolavip te contamos cuántos capítulos tiene la primera temporada de The Last of us, la serie furor en HBO Max.

¿El capítulo 9 de The Last of us es el último?

The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, está llegando a su fin. Está confirmado que aunque en un momento tenían pensado hacer 10 capítulos, este domingo 12 de marzo se estrenará el noveno y último episodio de esta primera temporada.

El mismo se llama "Busca la luz” y tiene una duración de 43 minutos. Allí veremos como Joel y Ellie encuentran a Las Luciérnagas, el grupo que quería a la niña para encontrar la cura antes los infectados.

Es un hecho que habrá una segunda temporada, la cual estará basada en "The Last of Us parte 2" de Naughty Dog. Ese videojuego fue lanzado en el 2020 y es considerado uno de los más importantes de estos últimos años.

+The Last Of Us: ¿Cuándo se estrena el capítulo final?

Está confirmado que "Busca la luz” de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 12 de marzo.

+The Last of Us | Tráiler episodio 9 | HBO Max

+Horario del lanzamiento según el país