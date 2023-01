Gerard Piqué sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales anunciando un acuerdo de patrocinio con Casio en la Kings League. Además, le dio relojes a todos los presentes en el estudio.

Después de la canción donde Shakira defenestró al ex futbolista y a su pareja actual, el ex jugador del Barcelona no se quiso quedar callado y salió al contraataque con anuncio muy particular.

Los presentes se quedaron atónitos, incluyendo al propio Ibai Llanos. Las redes sociales estallaron con la picante respuesta de Gerard Piqué y las reacciones de los demás miembros de la transmisión.

Entre los personajes que se encontraban en el directo estaba el Kun Agüero, que comenzó a corear el nombre de la empresa japonesa. Luego le preguntaron a qué se debía el acuerdo con Casio, y el argentino demostró estar al tanto de la canción del momento.