Algunas personas suelen enamorarse fácilmente de alguien cuando recién la conocen, al punto de hacerse ilusiones, pero si ese ‘crush’ no le dan la atención que merecen buscan de alguna forma dar vuelta de página y conocer caras nuevas. Por eso mismo, vamos a hablar de cómo accionan los signos del zodiaco en este tipo de situaciones.

¿Cómo accionan los signos del zodiaco para olvidar a su ‘crush’?

Aries

Cuando te gusta alguien, haces hasta lo imposible para que esa persona te de su atención, pero cuando no ocurre eso, sufres y la pasas muy mal. Sin embargo, sos un signo que olvida fácilmente a su ‘crush’: salís con amigos a cualquier fiesta y borra de todas las redes sociales a esa persona.

Tauro

A la hora de enamorarte, das todo y es difícil que cambies de opinión si una persona intenta abrirte los ojos. El desamor es una de las cosas que más te duele y cuesta salir de eso. Prestá atención a las personas que te rodean.

Géminis

Olvidarte de tu ‘crush’ es complicado o fácil, todo depende en el contexto personal en el que te encuentres. Cuando estás en tu momento de gloria, es fácil cambiar de rumbo, pero cuando te encuentras frágil, la tarea es tediosa y dolorosa.

Cáncer

Te es difícil enamorarte, pero cuando lo haces, das todo por esa persona. Aunque es difícil despegarte si ese ‘crush’ no te da la atención que precisas. Tus amigos te ayudan a que te des cuenta. Simplemente, intenta ser más realista y valorar mejor las situaciones.

Leo

Sos uno de los signos del zodiaco que más tiene claro las situaciones en temas de amor. Si no te prestan la atención necesaria, es: O te responden, o pasamos página. Ve con cuidado cuando empiezas a notar esas actitudes en las personas que te vayas a encontrar en tu vida.

Virgo

A la hora de encontrar el amor, piensas en relaciones estables y largas. Pero si esa persona no responde de la manera que quisieras, te cuesta pasar de página. Intentá quererte más y salir de estas situaciones en las que solo saldrás dañado.

Libra

Si te has enamorado, vives con mucha intensidad cada momento con esa persona. Pero el desamor, te hace ver tu parte más vulnerable. Bloquearás a esa persona que te hizo daño de todos lados.

Escorpio

A la hora de sufrir por amor, te cuesta salir adelante y reflexionas cada momento. Tomás distancia, piensas en frio y luego te alejas para iniciar una nueva aventura. ¡No te quedas en el molde!.

Sagitario

Tienes una mala visión para elegir a tus ‘crush’. Debes saber que no todas las personas son las mejores para ti y ser mejor selector. A la hora de romper con ella, debes dejar de estar pendiente de todos sus movimientos.

Capricornio

Cuando te enamoras, das todo lo mejor de vos. Sin embargo, hace caso a tu instinto si esa persona no ve nada en vos. Salí con amigos, lleva adelante algún deporte y podrás ver las cosas de un modo más objetivo.

Acuario

A la hora de enamorarte brindas todo el amor posible. Ahora, si tu ‘crush’ no te dio esa atención, no dudas un segundo en pasar página y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. No sos amante a estar en un lugar donde no estás cómodo ni valorado.

Piscis

Sos otro de los signos del zodiaco que le es difícil olvidar a esa persona cuando termina la relación, pero sale más fuerte que nunca. Intentá enfocar la energía en otro lado y verás como todo se vuelve a acomodar.