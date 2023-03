Cristiano Ronaldo es la gran sensación de Medio Oriente y su pareja, Georgina Rodríguez ha estado en el foco mediático por el lanzamiento de la segunda temporada de su serie. La modelo ha publicado una nueva campaña publicitaria en las redes sociales que le ha costado una gran cantidad de críticas.

Con la llegada de Cristiano Ronaldo al plantel de Al Nassr, la familia del fútbolista se ha visto en la obligación de mudarse a Medio Oriente. Ahora la vida de Georgina Rodríguez y sus hijos se desenvuelve en Arabia Saudita, lo que los lleva a adaptarse a una cultura totalmente diferente.

Es justo por esto que la nueva campaña publicitaria de la modelo ha generado tanta polémica. Uno de los aspectos que los países occidentales critican de la cultura oriental es el trato hacia la mujer, por lo que han llegado críticas a la cuenta de Instagram de la mujer de Cristiano Ronaldo.

En una campaña para promocionar un perfume, aparece Rodríguez respondiendo preguntas sobre su nueva vida en Yeda. "Me siento muy segura en este país y me gustan mucho sus valores familiares" dijo la pareja del futbolista. La publicación se llenó de críticas por parte de sus seguidores.

Duras críticas

"A ver me encanta Georgina, pero que digas que ese país respecta las familias, por ahí no. Las mujeres no son respetadas" dice uno de los compentarios. A pesar de las últimas reformas del Estatuto Personal de Arabia Saudí, este "perpetúa el sistema de tutela masculina y codifica la discriminación de las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida familiar" según apunta Amnistía Internacional.