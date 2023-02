Su reaparición en los escenarios no dejó indiferente a nadie: Rihanna se presentó en el Super Bowl LVII con su fiereza habitual y la revelación de que esta embarazada y esperando un nuevo hijo del rapero A$AP Rocky.

En su presentación, la artista cantó algunos de sus éxitos más conocidos como "We Found Love", "Where Have You Been", "Diamonds" y "Work", y volver a verla y escucharla fue un gran momento, pero a continuación te mostramos dónde estuvo Rihanna en este último tiempo en el que se alejó de los escenarios.

Más de una de las propiedades de Rihanna se encuentra en el top de mejores casas del mundo, entre las que destacan sus mansiones en Beverly Hills y un resort en Barbados. Aquí te dejamos algunas de sus propiedades más impresionantes:

Las dos mansiones de Rihanna en Beverly Hills

En 2021, Rihanna compró dos mansiones en Beverly Hills; la primera de ellas cuenta con un valor neto de 13,8 millones de dólares, cuenta con cinco dormitorios y casi 550m², y fue puesta en alquiler ese mismo año por la artista.

La segunda de sus mansiones en Beverly Hills es algo más pequeña pero no por ello menos lujosa, con un valor de 10 millones de dólares, cuatro dormitorios y una piscina enorme. Esta es una de las propiedades que utiliza Rihanna como hogar en su vida cotidiana.

Su Penthouse en Los Ángeles

No muy lejos de sus mansiones, Rihanna cuenta con un Penthouse en el corazón de Century City, uno de los sectores más ostentosos de Los Ángeles. Dicho departamento se encuentra en un edificio de más de cuarenta pisos y fue donde la artista pasó la mayor parte del tiempo durante la pandemia.

La aldea de Rihanna en su Barbados natal

Rihanna cuenta con una aldea valuada en 22 millones de dólares en una de las islas más codiciadas del caribe por sus paisajes paradisíacos. Este lugar se encuentra en el sector oeste del país, e incluye un resort donde muchas celebridades viajan de vacaciones.

El complejo cuenta con ocho propiedades, habitaciones de lujo y una terraza privada que da al Mar Caribe. Además, se pueden apreciar jardines cuidados, piscinas, y una cocina gourmet tanto para la artista como para sus invitados.

Estas son apenas algunas de las múltiples propiedades que ostenta Rihanna, una de las artistas más exitosas de todo el mundo.