Google volvió a homenajear a una celebridad con un nuevo doodle interactivo este martes 8 de noviembre. Se trata de un reconocimiento a Dusty Springfield debido a que HOY se conmemora el lanzamiento del primer sencillo de la artista titulado 'I Only Want to Be with You'.

Esta cantante británica se hizo famosa por su versatilidad en todos los géneros, su llamativa presencia en el escenario y su característica cabellera rubia. Springfield fue un ícono cultural cuya exitosa carrera abarcó más de cinco décadas.

Su carrera profesional comenzó cuando se unió brevemente a las Lana Sisters en 1958. A los pocos años, se unió con Tom, su hermano, y Tim Field para formar un trío de pop-folk llamado The Springfields. En 1962, el grupo lanzó "Silver Threads and Golden Needles", que se convirtió en un éxito entre los 20 principales en Estados Unidos.

Aunque el grupo se disolvió, Dusty continuó con el personaje del escenario de Springfield en su carrera en solitario. En los años 90, lanzó su último álbum de estudio, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll de la Clase de 1999 y The Rolling Stones la reconoció como la mejor cantante pop de Gran Bretaña.

+¿Qué es un doodle de Google?

Es una alteración temporal del logotipo de la página principal de Google para celebrar eventos, días festivos, logros o personas.

